Les racines de l'arbre du voisin ont soulevé mon allée : l'article 673 du Code civil m'autorise à trancher sans accord ni tribunal

Votre allée autrefois lisse ondule sous les racines de l’arbre du voisin, et la tension monte. Que permet vraiment la loi sans procès ni accord signé ?

En sortant, votre pied bute sur un pavé qui dépasse ; l’allée autrefois lisse ondule maintenant. En dessous, les racines de l’arbre du voisin ont poussé, soulevant dalles, graviers ou enrobé.

Par peur du conflit de voisinage ou d’un avocat, on laisse souvent traîner. Pourtant, le Code civil encadre précisément les racines de l’arbre du voisin et autorise déjà plusieurs gestes simples, sans procès ni même demander son accord.

Allée déformée : vérifier que les racines du voisin sont bien en cause

Premier réflexe : confirmer que les racines sont responsables. Déformations alignées sur un tronc, pavés qui bougent le long de la clôture, fissure nette dans l’enrobé, graviers rejetés sur les côtés… Autant de signes typiques d’un soulèvement par le système racinaire.

Ensuite, il faut situer précisément la limite séparative. Plan de bornage, mur ou grillage donnent un bon repère. C’est crucial, car votre droit d’intervention s’arrête exactement sur cette ligne ; au‑delà, on se trouve chez le voisin, avec un risque réel de litige.

Ce que la loi vous autorise à faire sans procès… ni accord du voisin

Bonne nouvelle, l’article 673 du Code civil vous protège clairement. Il permet au propriétaire chez qui avancent racines, ronces ou brindilles de les couper lui‑même, à la limite de son terrain. Ce droit est imprescriptible : même si l’allée est abîmée depuis longtemps, on peut aujourd’hui ouvrir une tranchée côté chez soi et sectionner les racines qui empiètent.

En contrepartie, il faut respecter le cadre. Impossible de couper soi‑même les branches qui surplombent le jardin ; on ne peut qu’exiger que le voisin les élague. Interdiction aussi de creuser chez lui, de dévitaliser l’arbre ou de couper toutes les grosses racines du même côté, au risque de provoquer une chute. Et si, en plus, l’arbre ne respecte pas les distances prévues par les articles 671 et 672 (plantation trop près de la limite), il est possible de demander son arrachage ou la réduction de sa hauteur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Gain de sérénité Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’article 673 vous donne un droit direct de couper, chez vous, les racines qui empiètent, sans autorisation du voisin, tant que vous restez exactement sur la limite. 💡 Le petit plus : tracer au cordeau la limite avant de creuser permet de couper net les racines… et court aux malentendus. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : s’aventurer quelques centimètres sur le terrain voisin ou toucher aux branches ; ce serait vous mettre, cette fois, clairement en tort.

Couper, réparer, préparer la suite : la méthode pour rester dans votre bon droit

Avant de prendre la bêche, quelques réflexes évitent bien des soucis. Photos datées de l’allée et des racines, devis mentionnant la cause probable, petit mot au voisin pour l’informer de travaux limités à votre côté de la limite… Ces éléments compteront si les dégâts sont lourds et qu’il faut ensuite discuter participation ou faire valoir un trouble anormal de voisinage au titre de l’article 1253.

On peut couper les racines qui avancent chez soi, strictement à la limite, sans autorisation.

On peut refaire son allée immédiatement, en conservant toutes les photos et devis liés aux dégâts.

On ne peut ni couper les branches, ni creuser, ni travailler sur le terrain voisin.

On peut demander réparation si le dommage est important, en s’appuyant sur le trouble anormal de voisinage, avec l’aide de son assurance habitation.