Les soigneurs de la LPO n'en peuvent plus de le répéter : ce simple bouchon de liège dans l'abreuvoir sauve les hérissons en janvier
Quand le gel s’installe au jardin, oiseaux et hérissons se retrouvent piégés entre faim, soif et noyade silencieuse. Et si un simple bouchon de liège changeait tout pour vos animaux du jardin ?
Au petit matin, le jardin brille sous le givre, les massifs figés et le silence qui s’installe. Pourtant, derrière cette carte postale d’hiver, oiseaux et mammifères luttent pour chaque graine, chaque goutte d’eau. Quand le gel s’accroche aux flaques et aux branches, la moindre erreur du jardinier peut faire la différence entre la vie et la mort.
Au cœur de cette bataille invisible, un objet que l’on jette sans y penser devient un allié précieux : le bouchon de liège de vos bouteilles. Utilisé avec astuce, il nourrit les oiseaux, garde l’eau disponible et évite la noyade de certains hôtes discrets ; de quoi transformer votre jardin en refuge quand il gèle.
Quand le gel transforme le jardin en piège
Quand le thermomètre reste bloqué sous zéro, le sol durcit, les écorces se blindent et les insectes disparaissent sous terre. Pour une mésange charbonnière ou un rouge-gorge, qui brûlent leurs réserves en quelques heures, trouver des lipides devient une course contre la montre, alors même que les journées raccourcissent.
Dans le même temps, les points d’eau gèlent et se transforment en miroirs traîtres. Les oiseaux ne peuvent plus boire ni lisser leur plumage, et les seaux ou bassines aux parois lisses deviennent des pièges pour le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), classé sur la liste rouge de l’UICN. Nous avons tous déjà oublié un seau d’eau au fond du jardin ; en hiver, ce simple oubli peut lui coûter la vie.
Bouchon de liège : trois gestes qui sauvent en hiver
Tout commence avec un bouchon de liège naturel, propre et non verni. Enduisez-le de graisse végétale non salée fondue, roulez-le dans des graines de tournesol ou de millet, puis suspendez-le par une ficelle, à hauteur d’homme, dans un pommier ou un noisetier abrité du vent. Ce garde-manger suspendu offre aux oiseaux une bombe d’énergie quand le gel verrouille le sol.
Le même bouchon, laissé à flotter dans un abreuvoir peu profond, garde l’eau en mouvement et retarde la glace, comme le rappellent la LPO et la Fondation pour la Nature et l’Homme. Glissé seul dans un seau, ou transformé en guirlande de trois à cinq bouchons reliés au bord, il devient une bouée de secours pour les hérissons et autres petits mammifères tombés dans l’eau froide.
En faire un rituel de jardin d’hiver
Par gel, renouvelez les bouchons graissés tous les deux jours, changez l’eau chaque matin et vérifiez seaux et bassines : ce rituel protège vos animaux du jardin.
En bref
- ❄️ En plein hiver, le gel transforme votre jardin en piège pour mésange charbonnière, rouge-gorge et hérisson d’Europe, fragilisant toute la petite faune.
- 🪵 Un simple bouchon de liège naturel devient ressource vitale en apportant nourriture, eau non gelée et issue de secours aux animaux du jardin.
- 🌱 Ce geste discret, validé par la LPO et la FNH, peut transformer durablement votre extérieur en véritable refuge d’hiver pour la biodiversité locale.
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