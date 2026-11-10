Un maraîcher a installé cette boîte près de ses choux en novembre : au printemps, les mésanges ont éliminé 70 % des chenilles

Chaque printemps, des choux en apparence sains finissent en dentelle malgré filets et Bacillus. En novembre pourtant, un simple nichoir à mésanges près du potager change souvent la donne sans que l’on s’en doute.

Au printemps, la scène est bien connue au potager . De beaux choux bien serrés en avril, puis, en quelques jours, des feuilles en dentelle, des papillons blancs partout, les filets anti-insectes à remettre en urgence et le pulvérisateur de Bacillus thuringiensis qui ressort de l’abri de jardin.

Nous avons tous déjà essayé de rattraper les dégâts à ce moment-là, en pensant bien faire. Et si la vraie protection de vos choux se jouait en plein mois de novembre, avec une simple petite boîte en bois fixée près de vos rangs de brassicacées plutôt qu’avec un nouveau traitement ?

Pourquoi les traitements de printemps ne suffisent pas contre la piéride du chou

Dès que les températures remontent, la piéride du chou commence son ballet . Les papillons pondent sous les feuilles, les œufs éclosent en une semaine environ, et plusieurs générations se succèdent jusqu’à l’automne. Quand on voit enfin les trous, les jeunes chenilles ont déjà commencé leur festin sur les choux, brocolis et choux-fleurs.

Les traitements, même biologiques, arrivent donc souvent trop tard . Ils limitent les vagues suivantes, mais la première a déjà affaibli les plants. Il faut surveiller, traiter après chaque pluie, jongler avec les filets type P17… au prix d’une vraie charge mentale, surtout dans un potager biologique.

En novembre, la petite boîte en bois qui transforme les mésanges en alliées

La solution la plus douce consiste à recruter un auxiliaire vorace : la mésange bleue et la mésange charbonnière. En pleine nidification, un couple nourrit sa couvée avec jusqu’à 500 insectes et chenilles par jour, principalement les jeunes larves tendres qui trouent nos choux. Sur une saison, cela représente plusieurs milliers de chenilles en moins autour du potager.

Pour que cette “brigade anti-chenilles” travaille pour vous, il suffit d’un nichoir à mésanges en bois brut, posé non loin du potager. Les oiseaux repèrent les cavités dès l’automne et y dorment parfois l’hiver. Un nichoir installé en novembre a donc toutes les chances d’être occupé au printemps suivant, juste quand les premières chenilles de piéride apparaissent. Un maraîcher cité par Echobio a ainsi constaté environ 70 % de dégâts en moins sur ses choux après avoir installé plusieurs nichoirs à l’automne.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Réduction des dégâts ≈70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Posé en novembre, le nichoir est repéré comme abri d’hiver, puis choisi comme site de nidification avant les pontes de piéride. Au printemps, les mésanges deviennent très insectivores et prélèvent en priorité les jeunes chenilles sur les choux, exactement au moment où les traitements arrivent d’ordinaire trop tard. 💡 Le petit plus : dans un jardin allongé, installer deux nichoirs espacés plutôt qu’un seul au centre permet de couvrir tout le potager sans multiplier les traitements. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser un nichoir décoratif au printemps, trop bas et accessible aux chats, puis traiter tout le potager au Bacillus thuringiensis : les mésanges ne s’installent pas et les chenilles restent.

Mode d’emploi express pour un nichoir vraiment utile au potager

L’idéal, conseillé notamment par la LPO, est un nichoir en bois non traité, suffisamment épais, avec un trou d’envol de 28 mm pour la mésange bleue ou 32 mm pour la charbonnière. Fixez-le entre 1,5 et 3 m de haut, tourné vers l’est ou le sud-est, sur un tronc, un poteau ou un mur, à quelques mètres seulement de vos choux et hors d’atteinte des chats.

En novembre, choisissez l’emplacement le plus calme près du potager.

Fixez solidement le nichoir et évitez les couleurs vives vernies.

Laissez les mésanges tranquilles en hiver, sans ouvrir le nichoir.

Au printemps, gardez éventuellement un filet sur les très jeunes plants, mais retirez-le par périodes pour laisser chasser les oiseaux.

En automne suivant, nettoyez le nichoir pour une nouvelle saison de protection naturelle.