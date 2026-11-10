Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : planter un catalpa ou un figuier en novembre permet d'avoir de l'ombre dès l'été prochain

Entre deux averses, novembre offre une fenêtre discrète pour installer des arbres qui travaillent déjà sous terre. Parmi les arbres à planter en novembre, quatre espèces promettent ombre, couleurs et peut-être des figues sans tout dévoiler ici.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Salix babylonica, Catalpa bignonioides, Liquidambar styraciflua, Ficus carica 🌸 Nom courant Saule pleureur, catalpa, liquidambar, figuier 📏 Dimensions De 3 à plus de 15 m de haut, pour 3 à 10 m d’envergure selon l’espèce ☀️ Exposition Plein soleil, légère mi-ombre possible pour le liquidambar ❄️ Rusticité Environ -12 à -20 °C selon l’espèce 🍂 Feuillage Caduc

Le jardin paraît encore nu, mais c’est justement maintenant que se préparent les plus beaux étés. Entre deux averses de novembre, la terre reste douce, les racines se réveillent en silence et travaillent bien mieux qu’au printemps brûlant. Pendant que la partie aérienne se met en pause, sous le sol, tout s’organise déjà pour l’année prochaine.

Planter un arbre en automne a souvent permis de limiter les arrosages, et même les professionnels misent sur cette fenêtre autour de la Sainte-Catherine. Parmi tous les arbres à planter en novembre, quatre valeurs sûres – saule pleureur, catalpa, liquidambar et figuier – peuvent transformer un coin de pelouse en îlot d’ombre, tableau flamboyant ou futur verger… à condition de bien les choisir.

Pourquoi ces arbres à planter en novembre prennent une longueur d’avance

En novembre, les arbres caducs ralentissent leur feuillage, mais leurs racines continuent de s’étendre tant que le sol n’est ni gelé ni détrempé. Planter maintenant, en motte ou en racines nues, offre à vos jeunes sujets plusieurs mois pour s’installer avant les premières grosses chaleurs.

Cette avance ne garantit pas un grand parasol dès juin, surtout si l’on choisit des plants très jeunes. En revanche, un arbre déjà bien formé a souvent pris assez de force pour donner rapidement de l’ombre légère, quelques figues ou un feuillage plus dense que s’il avait été installé au printemps.

Ombre, couleurs, fruits : choisir le bon arbre pour son jardin

Nous avons tous déjà rêvé d’une sieste sous un grand arbre l’été. Pour une ombre XXL en terrain humide, le saule pleureur aime le plein soleil et les sols qui restent frais : ses longues branches retombantes finissent par former une vraie tente verte, à condition de le planter loin de la maison et des canalisations, surtout en sol argileux. En sol bien drainé, le catalpa commun crée lui aussi un beau parasol avec ses immenses feuilles en cœur ; adulte, il peut dépasser 12 m, mieux vaut donc anticiper sa place.

Pour réveiller un massif un peu triste, le liquidambar a enchanté plus d’un jardin avec ses couleurs d’automne allant du rouge à l’orange. Il apprécie un sol profond, bien drainé, plutôt acide ou neutre, et offre surtout son spectacle en fin de saison. Le figuier, lui, préfère la chaleur : moins rustique que les trois autres, il gagne à être planté au soleil contre un mur exposé sud et abrité du vent ; il peut alors donner ses premières figues assez vite, même si un jeune sujet ne fructifie pas toujours dès l’année suivante.

Les bons gestes de plantation pour en profiter dès l’été prochain

Avant de creuser, il vaut mieux vérifier la taille adulte et garder ses distances avec les murs, les voisins et les canalisations. Le trou de plantation a été ouvert plus large que la motte, les parois légèrement ameublies, puis l’arbre installé sans enterrer le collet. Un arrosage copieux a chassé les poches d’air, avant de poser un paillage de 5 à 8 cm, en laissant le tronc dégagé.

Les deux premières années, il suffit ensuite de surveiller la sécheresse, d’arroser en profondeur quand la terre sèche et de garder le paillage en place pour que vos arbres s’installent durablement.