Arrêtez de mettre du beurre : ce fruit bien mûr le remplace dans vos gâteaux et personne ne voit la supercherie
Plus de beurre dans le frigo et un goûter à préparer ? Ce gâteau au chocolat cache un fruit bien mûr du saladier, et à table, personne ne soupçonne rien.
Dans le four, la croûte se bombe doucement et une odeur de chocolat chaud envahit la cuisine. À la découpe, la lame s’enfonce sans résistance dans une mie sombre, dense mais incroyablement moelleuse.
On jurerait qu’il y a là-dedans beaucoup de beurre, pourtant la casserole est restée au placard. À sa place, un fruit bien mûr joue les doublures. Et si, au prochain goûter, on tentait ce trompe-l’œil ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 150 g de chair d’avocat bien mûr (pesée sans peau ni noyau)
- ✅ 180 g de chocolat noir pâtissier (au moins 50 % de cacao)
- ✅ 3 œufs + 120 g de sucre
- ✅ 100 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel
Pourquoi un fruit bien mûr peut remplacer le beurre sans que personne ne le remarque
Dans un gâteau, le beurre apporte du gras, de la souplesse et cette sensation fondante en bouche. Pour le remplacer, il faut un fruit bien mûr qui offre, lui aussi, matière grasse et humidité. La chair d’un avocat à point se mixe en purée lisse, enrobe la farine et freine le gluten, comme le ferait le beurre. Avec un bon chocolat noir, très aromatique, sa discrète note végétale disparaît ; on ne perçoit qu’une mie très moelleuse, presque veloutée.
La recette du gâteau au chocolat à l’avocat sans beurre (que tout le monde prend pour un gâteau de pâtissier)
On part sur une base classique : 150 g de chair d’avocat trop mûr remplacent 150 g de beurre dans un gâteau au chocolat familial. On pèse la chair, pas le fruit entier, pour garder l’équilibre entre gras, sucre et farine. Purée d’avocat, œufs et sucre forment un mélange crémeux, qui reçoit ensuite le chocolat fondu tiédi, puis la farine et la levure, travaillées le moins possible.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Choisir un avocat bien mûr, prélever la chair, la peser puis la mixer en purée lisse.
- Technique : Battre œufs et sucre, incorporer la purée d’avocat, puis ajouter le chocolat noir fondu et tiédi.
- Cuisson : Tamiser farine, levure et sel, les ajouter au mélange sans trop travailler pour garder une pâte souple.
- Finition : Verser dans un moule de 20 cm chemisé, cuire à 180 °C et arrêter dès que la lame ressort avec quelques miettes humides.
Twists gourmands : décliner la base sans beurre
Ce gâteau supporte très bien une nuit au frais, bien filmé ; il gagne même en fondant. La même astuce fonctionne avec banane très mûre ou compote de pommes dans des cakes et muffins.
En bref
- 🍰 Cette recette de gâteau au chocolat à l’avocat sans beurre propose une alternative pour les pannes de beurre ou envies de dessert plus léger.
- 🥑 La préparation détaille les gestes avec la chair d’avocat bien mûr, de la pesée au mixage, puis l’assemblage rapide avec chocolat, farine et levure.
- 🤫 Les astuces de cuisson, la texture recherchée et les twists gourmands sans beurre promettent un gâteau bluffant que vos invités auront mal à percer.
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