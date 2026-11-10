Arrêtez de mettre du beurre : ce fruit bien mûr le remplace dans vos gâteaux et personne ne voit la supercherie

Plus de beurre dans le frigo et un goûter à préparer ? Ce gâteau au chocolat cache un fruit bien mûr du saladier, et à table, personne ne soupçonne rien.

Dans le four, la croûte se bombe doucement et une odeur de chocolat chaud envahit la cuisine. À la découpe, la lame s’enfonce sans résistance dans une mie sombre, dense mais incroyablement moelleuse.

On jurerait qu’il y a là-dedans beaucoup de beurre, pourtant la casserole est restée au placard. À sa place, un fruit bien mûr joue les doublures. Et si, au prochain goûter, on tentait ce trompe-l’œil ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de chair d’avocat bien mûr (pesée sans peau ni noyau)

✅ 180 g de chocolat noir pâtissier (au moins 50 % de cacao)

✅ 3 œufs + 120 g de sucre

✅ 100 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

Pourquoi un fruit bien mûr peut remplacer le beurre sans que personne ne le remarque

Dans un gâteau, le beurre apporte du gras, de la souplesse et cette sensation fondante en bouche. Pour le remplacer, il faut un fruit bien mûr qui offre, lui aussi, matière grasse et humidité. La chair d’un avocat à point se mixe en purée lisse, enrobe la farine et freine le gluten, comme le ferait le beurre. Avec un bon chocolat noir, très aromatique, sa discrète note végétale disparaît ; on ne perçoit qu’une mie très moelleuse, presque veloutée.

La recette du gâteau au chocolat à l’avocat sans beurre (que tout le monde prend pour un gâteau de pâtissier)

On part sur une base classique : 150 g de chair d’avocat trop mûr remplacent 150 g de beurre dans un gâteau au chocolat familial. On pèse la chair, pas le fruit entier, pour garder l’équilibre entre gras, sucre et farine. Purée d’avocat, œufs et sucre forment un mélange crémeux, qui reçoit ensuite le chocolat fondu tiédi, puis la farine et la levure, travaillées le moins possible.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Choisir un avocat bien mûr, prélever la chair, la peser puis la mixer en purée lisse. Technique : Battre œufs et sucre, incorporer la purée d’avocat, puis ajouter le chocolat noir fondu et tiédi. Cuisson : Tamiser farine, levure et sel, les ajouter au mélange sans trop travailler pour garder une pâte souple. Finition : Verser dans un moule de 20 cm chemisé, cuire à 180 °C et arrêter dès que la lame ressort avec quelques miettes humides.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La graisse de l’avocat enrobe la farine, limite le gluten et, avec son eau, garde le gâteau souple après cuisson. ✨ Le twist gourmand : Une poignée de pépites de chocolat et de noix dans la pâte, plus un fin voile de ganache. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : avocat ferme ou mal mixé, et pâte longuement fouettée après la farine, qui donnent un gâteau dense.

Twists gourmands : décliner la base sans beurre

Ce gâteau supporte très bien une nuit au frais, bien filmé ; il gagne même en fondant. La même astuce fonctionne avec banane très mûre ou compote de pommes dans des cakes et muffins.