Pumpkin spice latte : ce sirop maison d’automne à moins de 1 € la tasse fait regretter le café à 6 €

À l’automne, ton pumpkin spice latte te coûte une petite fortune au coffee shop alors qu’il repose sur trois ingrédients basiques. Et si un simple sirop de citrouille maison préparé en quelques minutes changeait ta façon de remplir ton mug ?

L’odeur de cannelle qui s’échappe du coffee shop, la mousse dense qui dépasse du gobelet, la chaleur entre les mains… On cède souvent à ce latte orangé à 5 ou 6 € en pensant qu’il cache un savoir-faire de barista et une machine hors de prix.

En réalité, cette boisson d’automne repose sur de la courge, du sucre et quelques épices de base. Avec un simple concentré préparé à la maison, on parfume n’importe quel café sans sortir de chez soi, pour moins de 1 € la grande tasse. Tout commence avec une casserole et une petite bouteille bien remplie…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de purée de citrouille, potimarron ou butternut nature

✅ 180 g de cassonade et 20 cl d’eau

et 20 cl d’eau ✅ 1 c. à café de cannelle, ½ de gingembre, ¼ de muscade, 2 clous de girofle

✅ 16 cl d’espresso, 80 cl de lait entier ou boisson à l’avoine, crème fouettée et cannelle

Préparer le sirop de citrouille maison qui remplace le coffee shop

Le cœur du pumpkin spice latte, c’est un sirop de citrouille maison : purée de courge non salée, sucre roux, eau et épices douces. Ce mélange concentre tout le goût de l’automne dans une bouteille que l’on garde au frais et que l’on dose à la cuillère, selon l’humeur.

La clé ; respecter l’équilibre des épices et rester léger sur le clou de girofle, très puissant. Une cuisson à feu doux suffit pour dissoudre le sucre et libérer les arômes sans amertume, tout en gardant la texture veloutée de la courge.

Monter un pumpkin spice latte maison digne d’un barista

Une fois le sirop prêt, chaque mug se prépare en quelques gestes. On verse 2 à 4 cuillères à soupe de sirop dans un grand mug, on ajoute un espresso bien chaud et on mélange pour obtenir une base ambrée, déjà parfumée.

Reste à chauffer le lait à 60–65 °C, pas plus, en le faisant mousser avec un émulsionneur ou un simple fouet. Versé sur le café épicé, il forme une mousse fine et brillante. Une cuillerée de crème fouettée, un voile de cannelle, et on obtient un latte façon coffee shop… pour moins de 1 € la tasse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger purée de courge, cassonade, eau et épices dans une petite casserole, puis chauffer à feu doux jusqu’au frémissement. Technique : Laisser mijoter 8 à 10 minutes en remuant ; le sirop épaissit légèrement sans foncer. Retirer les clous de girofle, filtrer si besoin et mettre en bouteille. Cuisson : Pour chaque mug, verser 2 à 4 cuillères à soupe de sirop et 4 cl d’espresso bien chaud, puis mélanger pour dissoudre parfaitement. Finition : Chauffer 20 cl de lait à 60–65 °C en le émulsionnant, verser sur le café épicé, ajouter crème fouettée et cannelle selon l’envie.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par tasse < 1 € 🔍 Le secret de l’expert Le sirop fonctionne comme une émulsion sucre–eau–purée : à feu doux, le sucre se dissout, les épices diffusent leurs arômes et la courge apporte du corps. Associé à un lait chauffé sous 65 °C, on obtient une texture onctueuse et une mousse stable, comme au comptoir. ✨ Le twist gourmand : Rôtir la courge 25 minutes à 180 °C avant de la mixer, puis remplacer un tiers de la cassonade par du sirop d’érable ; le sirop prend des notes de noisette et de caramel très raffinées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser le sirop bouillir à gros bouillons ou accrocher au fond ; un léger goût de brûlé écrase tout. Attention aussi à la purée salée, au clou de girofle en excès et au lait surchauffé qui fait retomber la mousse.

Conserver et détourner le sirop de citrouille maison tout l’automne

Une fois refroidi, le sirop se garde une semaine au réfrigérateur, dans une bouteille hermétique propre. On la secoue légèrement, on verse 2 à 4 cuillères à soupe dans un café au lait, un chocolat chaud, un café frappé ou même un jus de pomme pétillant.

D’ailleurs, ce même sirop parfume un porridge, un yaourt ou des pancakes du week-end. On garde ainsi l’esprit du latte à la citrouille à portée de main, sans file d’attente ni addition salée.