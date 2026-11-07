Ni spritz ni mojito : ce cocktail au Martini et citron, 3 ingrédients, sans shaker, va changer vos apéros
À l'heure de l'apéro, un cocktail au Martini et citron s'impose comme alternative légère aux spritz et mojitos trop sucrés. Trois ingrédients, deux minutes, et un verre sec qui change tout.
Ni spritz ni mojito : ce cocktail au Martini et citron va devenir votre nouvel apéro préféré
Les glaçons s’entrechoquent, le parfum du citron frais monte, une note d’herbes flotte dans l’air : tout annonce l’apéro, sans sirop fluo ni bulles agressives.
Ce cocktail au Martini et citron apporte exactement cela : un apéritif sec mais pas rude, vif sans excès de bulles, prêt en quelques minutes. Avec trois ingrédients et aucun shaker, on tient une recette simple à servir comme un nouveau réflexe d’apéro.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 24 cl de Martini Bianco et 20 cl d’eau gazeuse très froide
- ✅ 8 cl de jus de citron jaune fraîchement pressé (environ 2 citrons)
- ✅ 1 citron jaune non traité et 4 petites branches de romarin
- ✅ Au moins 16 glaçons plus quelques-uns pour rafraîchir les verres
Pourquoi ce cocktail au Martini et citron fait oublier spritz et mojito
Ce cocktail Martini Bianco citron est pensé comme un vrai cocktail apéritif peu sucré. Le vermouth apporte ses notes florales et vanillées, le citron réveille le tout, l’eau gazeuse allège sans masquer les arômes. On reste sur une bouche nette, avec juste ce qu’il faut d’amertume.
Autre atout majeur : c’est une recette cocktail facile sans shaker, qui se fait directement au verre. Le ratio 3 : 1 : 2,5 entre Martini, jus de citron et eau gazeuse permet un résultat équilibré, facile à adapter selon qu’on préfère un apéro plus sec ou un peu plus doux.
Étapes pour réussir ce cocktail pas à pas (sans matériel de bar)
On prépare ce cocktail Martini eau gazeuse au citron directement dans les verres, en jouant sur la fraîcheur et la dilution. Un peu d’organisation suffit : tout doit être très froid, les glaçons nombreux, les bulles préservées jusqu’au service.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Remplir quatre grands verres de glaçons jusqu’aux trois quarts et, si possible, les rafraîchir quelques minutes au réfrigérateur.
- Technique : Verser 6 cl de Martini Bianco et 2 cl de jus de citron dans chaque verre, puis mélanger doucement à la cuillère.
- Cuisson : Ajouter 5 cl d’eau gazeuse très froide par verre, en versant le long de la paroi pour préserver au mieux les bulles.
- Finition : Glisser une fine rondelle de citron, ajouter une petite branche de romarin tapée entre les mains et servir immédiatement.
Comment l’ajuster selon vos goûts (plus doux, plus sec, plus tonique)
Pour un verre plus doux, réduire le jus de citron et ajouter plus d’eau gazeuse ou un trait de pamplemousse. Plus sec ? Ajouter 1 cl de Martini et retirer 1 cl d’eau.
Servir avec olives, amandes grillées, chips de légumes ou focaccia tiède ; on peut remplacer un peu d’eau gazeuse par du tonic léger.
En bref
- 🥂 Aux apéros d’été, ce cocktail au Martini et citron promet une alternative plus légère et moins sucrée aux habituels spritz et mojitos.
- 🍋 La recette mise sur trois ingrédients seulement et un ratio précis pour un cocktail apéritif peu sucré, sec mais équilibré, réalisé directement au verre.
- ❄️ Entre taille des glaçons, fraîcheur de l’eau gazeuse et ajustements Martini-citron, quelques gestes clés transforment ce simple mélange en vrai cocktail de mixologue.
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