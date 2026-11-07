Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : ce réflexe sur le feuillage en août évite de perdre toute sa récolte de pommes de terre

Au potager, la vraie tension se joue sous terre : vos pommes de terre sont-elles enfin prêtes ou déjà menacées ? Signes des plants, météo et mildiou rebattent les cartes d’une récolte réussie.

Au potager, le grand frisson arrive souvent au moment de la première bêche : et si les patates étaient minuscules… ou déjà pourries ? Avec la récolte des pommes de terre, tout se joue sous terre, loin des couleurs rassurantes des tomates ou des fraises.

Entre pommes de terre nouvelles, variétés tardives, météo capricieuse et menace du mildiou, il est facile de se tromper de timing et de perdre une partie de la récolte. Voici cinq conseils très concrets pour savoir quand récolter sans stresser… et remplir vos cagettes au meilleur moment.

Conseil n°1 : jouer avec le calendrier de vos pommes de terre

Premier réflexe : regarder ce que l’on a planté et quand. Les variétés primeur comme Amandine donnent tôt, alors que les grosses pommes de terre de conservation ont besoin de plus de temps. En moyenne, Solanum tuberosum mûrit entre 50 et 150 jours après la plantation, selon ce repère simple :

Nouvelles : 50 à 60 jours après plantation, sur plants encore en fleurs.

Précoces : 70 à 90 jours, récolte souvent fin juin ou début juillet.

Mi-saison : 90 à 110 jours, plutôt fin juillet à août.

Tardives : 120 à 150 jours, de fin août à septembre selon région.

Noter la date de plantation sur un tuteur ou dans votre téléphone change tout : il suffit ensuite de compter les semaines et de guetter la bonne fenêtre, au lieu de soulever la terre au hasard tous les deux jours.

Conseil n°2 : lire les signaux des plants avant de récolter

Deuxième conseil : observer les plants. Après la floraison, les tubercules ont commencé à grossir. Quand le feuillage jaunit, se couche et se dessèche, la récolte est proche. Pour des pommes de terre nouvelles, on a récolté un peu avant ce jaunissement complet ; pour la garde, on attend des tiges bien sèches.

Avant d’arracher tout le rang, troisième réflexe : grattez la terre autour d’un pied avec la main. Si la pomme de terre est de belle taille, peau ferme qui ne se raye plus, vous êtes dans le bon créneau. En cas de pluies longues ou de début de mildiou, avancez la récolte.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de sérénité Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant durée après plantation, observation du feuillage et météo des prochains jours, on sait précisément quand intervenir. Ce trio limite les risques de tubercules blessés, qui pourrissent ensuite au stockage. 💡 Le petit plus : Noter la date de plantation sur un tuteur ou dans une appli de notes aide à viser la bonne semaine. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre les grosses pluies d’automne : les pommes de terre se gorgent d’eau, se fendent plus facilement et se conservent très mal tout l’hiver.

Conseil n°3 : choisir le bon jour et soigner la récolte

Choisissez un jour sec, sol ressuyé, bêche ou fourche-bêche en retrait du pied, et ramassez à la main.

Laissez sécher quelques heures à l’ombre, triez les tubercules puis stockez-les en cagettes, au frais et dans le noir, loin des pommes, et ne les laissez pas en terre après l’automne.