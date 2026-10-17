J’ai arraché mes pommes de terre mi-octobre : en janvier, une simple erreur sur les fanes avait fait pourrir la moitié de la récolte

Mi-octobre, un jardinier arrache ses pommes de terre et remplit sa cave, persuadé d’assurer l’hiver. En janvier, la moitié pourrit : comment éviter cette récolte trop précoce des pommes de terre ?

Mi-octobre, les paniers de pommes de terre sortent tout dorés de terre, la cave semble prête pour l’hiver… puis, en janvier, odeur de moisi, tubercules noircis, doigts qui s’enfoncent dans la chair. La moitié de la récolte a littéralement fondu en quelques semaines.

Les jardiniers ont souvent cru bien faire en arrachant « avant les grosses pluies » ou « comme d’habitude, vers la mi-octobre ». Pourtant, tout se joue dans les dernières semaines de maturation, là où la peau se durcit ou reste vulnérable. C’est précisément ce détail qui change tout.

Pourquoi une récolte mi-octobre a fait pourrir votre réserve

Mi-octobre, les fanes commençaient à peine à jaunir, mais la fourche-bêche est sortie trop tôt. Résultat : une récolte trop précoce des pommes de terre, avec une peau encore fine comme du papier. Au moindre choc, des micro-blessures se sont ouvertes, laissant entrer humidité et bactéries.

Contrairement à ce que l’on pense, le problème n’est pas seulement la cave. Nous avons tous déjà connu cette déception en soulevant une cagette qui sent le moisi. Même dans un local correct, ces tubercules fragilisés ont commencé à tacher, puis à pourrir dès qu’ils étaient entassés ou stockés encore un peu humides.

Lire les fanes : le vrai calendrier des pommes de terre

La plante a continué à travailler tant que le feuillage restait bien vert. Pendant cette phase, elle gonfle les tubercules, mais la peau des tubercules ne s’est vraiment épaissie qu’après le jaunissement complet, le dessèchement puis l’affaissement des fanes au sol.

Avant de sortir la bêche, quelques signaux simples valent tous les calendriers :

les fanes sont entièrement jaunes ou brunes et se couchent toutes seules ;

les tiges sont sèches au toucher, sans nouvelle pousse verte ;

la terre est restée sèche plusieurs jours, pas détrempée par une pluie récente ;

sur un plant témoin, la peau ne se décolle plus au frottement du pouce.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Réserve d’hiver mieux protégée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Fanes complètement sèches, tubercules bien ressuyés puis stockés dans une cave fraîche, sombre et ventilée limitent l’humidité et freinent fortement les champignons responsables de la pourriture. 💡 Le petit plus : Prévoyez un petit lot de tubercules légèrement abîmés à cuisiner en priorité en purées, soupes ou gratins. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arracher alors que les fanes sont encore bien vertes, entasser les pommes de terre humides dans des sacs plastiques dans une cave tiède et mal aérée.

De l’arrachage au stockage : les gestes qui sauvent la cave

Le jour J, mieux vaut travailler par temps sec, en soulevant la terre en douceur pour ne pas blesser les tubercules. Ils ont ensuite ressuyé quelques heures à l’ombre, sans lavage, la fine couche de terre servant encore de protection.

La suite se joue en cave : une cave fraîche et ventilée, entre 4 et 8 °C, dans l’obscurité, avec des cagettes ajourées peu remplies. Un tri toutes les deux ou trois semaines a permis de retirer les premières pommes de terre suspectes et de limiter les pertes, tandis que les tubercules blessés ont été cuisinés rapidement plutôt que laissés pourrir au fond des cagettes.