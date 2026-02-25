Pommes de terre à la cave : cette erreur banale ruine vos stocks d’hiver et vous coûte cher sans bruit

Patates verdies, odeur de moisi, caisse au sol : votre cave gâche peut‑être vos stocks sans que vous le sachiez. Comment la régler pour conserver des pommes de terre tout l’hiver ?

Une caisse en bois, un coin de terre battue, un peu de pénombre… Sur le papier, conserver des pommes de terre à la cave semble évident. En réalité, beaucoup de stocks finissent en tubercules mous, germés ou moisis, surtout quand la cave sert aussi de débarras, avec cartons humides et vieux pots de peinture.

Avec des prix alimentaires chahutés et l’envie de cuisiner plus « anti-gaspi », la cave redevient précieuse pour garder 10 ou 20 kg tout l’hiver. Encore faut-il réunir les bonnes conditions et éviter quelques pièges classiques. Tout se joue sur quelques détails souvent négligés.

Cave et pommes de terre : les conditions idéales à réunir

Une bonne cave coche trois cases : fraîcheur, obscurité, stabilité. La température idéale tourne autour de 6 à 10 °C. Plus chaud, les pommes de terre se réveillent, germent vite et se déshydratent. Plus froid, surtout proche de 0 °C, la texture et le goût changent, certains tubercules devenant plus fragiles à la cuisson. Le plus important reste la régularité : une cave un peu fraîche mais stable protège mieux qu’un lieu qui passe du gel au redoux, avec condensation sur les murs.

L’humidité doit rester intermédiaire. Une cave détrempée avec caisses posées au sol donne taches, moisissures et pourriture molle qui se propage. À l’inverse, un sous-sol très sec ou chauffé par une chaudière fait friper les pommes de terre, qui deviennent légères et farineuses. On vise aussi le noir quasi total : lumière du soupirail ou néon allumé longtemps font verdir la peau, signe d’augmentation de la solanine, une substance à éviter en quantité.

Installer ses pommes de terre dans la cave sans les abîmer

Avant l’entreposage, on ne lave pas. L’eau résiduelle favorise les champignons. Un simple brossage à sec suffit pour retirer le gros de la terre. On trie sévèrement : tubercule coupé, écrasé, déjà mou ou qui sent bizarre part en cuisine rapidement, pas en stockage long. Les variétés de garde, à peau plus épaisse, tiennent mieux que les pommes de terre « primeur » à chair très aqueuse.

Côté contenant, on choisit du respirant : caisses ajourées en bois ou en plastique alimentaire, clayettes, sacs en jute ou en filet pas entassés. Un peu de papier kraft ou de carton propre au fond aide à absorber une petite humidité, sans enfermer le lot. Les sacs plastiques fermés, bacs hermétiques ou cartons déjà humides sont à proscrire. On surélève toujours les caisses sur une palette ou une étagère, à quelques centimètres des murs, dans un coin réservé aux aliments, loin des produits ménagers.

Erreurs à éviter à la cave et durée de conservation des pommes de terre

Les ratés reviennent souvent aux mêmes scénarios : cave très humide, caisses au sol, sac fermé, ou au contraire pièce sèche chauffée par un congélateur ou un ballon d’eau chaude. Les pommes et autres fruits qui dégagent de l’éthylène, ainsi que les oignons, perturbent aussi la conservation s’ils sont rangés juste à côté. Le réfrigérateur reste une fausse bonne idée pour un stockage long, car le froid modifie l’amidon et l’humidité du frigo favorise la condensation. Quelques repères simples aident à corriger le tir :

poser les caisses surélevées, espacées des murs, dans l’obscurité totale ;

éviter tout contenant hermétique et surveiller les traces d’humidité ;

séparer pommes de terre, pommes, oignons et autres légumes ;

ne pas condamner les grilles d’aération pour que la cave « respire ».

Une inspection visuelle et olfactive toutes les une à deux semaines suffit souvent : on cherche taches sombres, zones molles, suintement ou odeur aigre, et on retire aussitôt la pomme de terre douteuse. Dans une cave fraîche, sombre et ventilée, un lot sain se garde généralement plusieurs semaines, jusqu’à environ trois mois. Les tubercules juste fripés mais fermes finissent très bien en soupe, purée ou gratin, tandis que ceux qui sont verts sur une large surface, très amers, mous ou moisis partent directement à la poubelle.