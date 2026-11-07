Pothos, misère et philodendron : une coupe nette de 10 cm sous un nœud en octobre permet d'enraciner une plante en 10 jours

Pothos, misère, philodendron : cet automne, une simple tige peut suffire à remplir votre salon de vert. Mais encore faut-il respecter quelques gestes essentiels pour que ces boutures d’intérieur prennent racine.

Cet automne, au lieu d’acheter une nouvelle plante, et si vous transformiez une seule tige de pothos en guirlande verte sur votre étagère ? Dans la même veine, la misère et le philodendron repartent eux aussi très facilement d’un simple morceau de tige.

Bonne nouvelle : pour bouturer pothos misère philodendron en automne, nul besoin de matériel compliqué. Une tige de 10 à 15 cm portant un nœud et quelques feuilles suffit à lancer de nouvelles plantes, même en octobre, si lumière, chaleur douce et eau propre sont au rendez-vous.

Pourquoi ces 3 plantes adorent être bouturées en automne

Ces trois stars du salon sont des lianes tropicales qui fabriquent de petites racines au niveau de leurs nœuds, ces renflements sur la tige. En intérieur chauffé, elles n’ont pas vraiment arrêté de pousser : leur croissance a seulement ralenti, mais elles continuent à émettre des racines sur les boutures.

Autre atout pour les débutants : elles réagissent vite. La misère fait ses premières racines en 5 à 10 jours, le pothos entre 10 et 21 jours, le philodendron plutôt 14 à 28 jours ; en automne, c’est juste un peu plus lent qu’au printemps.

Préparer un mini atelier de boutures à la maison

Avant de sortir le sécateur, on choisit une plante mère saine, bien feuillée. Avec un outil propre, on coupe juste sous un nœud une tige de 10 à 15 cm portant 1 à 3 feuilles, puis on enlève les feuilles du bas pour qu’aucune ne trempe dans l’eau ni ne touche le substrat.

Côté matériel, quelques verres transparents remplis d’eau à température ambiante suffisent, à condition de changer l’eau tous les trois jours environ. Pour la terre, on prévoit de petits pots et un mélange léger de terreau de semis et de matériau drainant, qui accueille sans les étouffer les jeunes racines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 DURÉE MOYENNE 1 à 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les nœuds portent des racines en attente qui se réveillent dès qu’ils baignent dans l’eau ou un substrat humide. 💡 Le petit plus : Mettre plusieurs boutures ensemble dans un pot donne très vite une plante plus fournie. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser des feuilles dans l’eau ou un substrat détrempé fait presque toujours pourrir la tige.

Des boutures qui s’enracinent, puis deviennent de vraies plantes

Une fois les tiges prêtes, le geste clé reste le même pour pothos, misère et philodendron : le nœud dans l’eau ou la terre, les feuilles à l’air. On installe verres ou pots près d’une fenêtre lumineuse sans soleil direct, loin des radiateurs. Les premières racines apparaissent en général en 1 à 3 semaines, parfois moins pour la misère.

Quand les racines font quelques centimètres et que la tige résiste un peu si on la tire doucement, il est temps de rempoter en terreau léger. On arrose pour humidifier sans détremper, puis on laisse sécher la surface du substrat avant le prochain arrosage : ce rythme aide les jeunes racines à s’installer durablement.