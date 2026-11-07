Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : cet oubli à 60 cm sous terre déforme un mur en gabions dès le premier gel d'hiver

Au premier hiver, son mur en gabions s’est mis à bomber sans qu’aucune maille ne casse. Derrière cette déformation silencieuse, une fondation hors gel oubliée raconte toute l’erreur.

Au petit matin, le jardin blanchit de givre et, soudain, ce mur en gabions monté avec tant de soin n’est plus droit. La ligne de pierres se bombe vers l’allée, comme si le sol avait respiré sous la nuit glaciale. Aucune maille cassée, aucune pierre tombée… mais tout l’ensemble a bougé.

Cette scène parle à beaucoup de jardiniers bricoleurs. Un mur lourd rassure, alors on imagine qu’il tiendra coûte que coûte. Pourtant, sous les gabions, un détail oublié change tout : la base. C’est là, dans ces quelques dizaines de centimètres enterrés, que le gel vient tester le chantier.

Un mur en gabions qui se déforme : le message caché du gel

Derrière son allure graphique, le mur en gabion reste un ouvrage de soutènement. Il retient la terre, supporte parfois une terrasse ou une clôture, et transmet tout ce poids au sol. S’il repose simplement sur la terre végétale, même tassée à la pelle, il travaille sur un support mouvant.

Pause Maison le rappelle sans détour : « Une fondation drainante hors gel de 40 à 60 cm, remplie de grave compactée, est indispensable pour éviter le soulèvement du mur par le gel ». Cette assise dissimulée stabilise l’ouvrage et laisse l’eau filer au lieu de stagner sous les premiers gabions.

L’oubli sous la terre : fondation hors gel et erreurs de pose

Nous avons tous déjà pensé gagner du temps en posant les cages « sur le dur », sans vraie fondation hors gel ni lit drainant. Dans un sol argileux gorgé d’eau, le froid crée pourtant des poches de glace qui gonflent et soulèvent tout ce qui repose dessus. Derrière le mur, l’absence de géotextile et de gravier transforme le talus en éponge saturée, qui pousse le gabion jusqu’à le faire bomber.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies potentielles 2 000 à 3 000 € de reprise évités 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En descendant la base du mur sous la zone qui gèle et en la posant sur un matériau drainant et compacté, on supprime le gonflement du sol qui tord les gabions. 💡 Le petit plus : Pour les petits murets décoratifs, 15 à 20 cm de tout-venant bien tassé suffisent souvent, à condition de prévoir quand même un léger drainage arrière. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser un mur lourd directement sur la terre végétale, sans grave ni profondeur suffisante : en quelques hivers humides, le gel le soulève, le bombe et finit par l’ouvrir.

Poser (ou reprendre) un mur en gabions qui ne bougera plus

Pour un mur qui traverse les hivers, tout commence à la pelle. On décaisse sous le niveau de gel local – environ 60 cm en plaine tempérée, plus en zone froide – puis on remplit la fouille de tout-venant compacté. Pour un véritable mur de soutènement, une semelle en béton armé peut compléter cette base, avec un léger fruit vers le talus.

Contre la terre, un géotextile retient les fines et un remblai de gravier laisse l’eau s’écouler, avec éventuellement un drain agricole en pied de mur. Au printemps, on vérifie l’alignement, on pousse les pierres du haut du bout des doigts et, au moindre mouvement suspect, on appelle un professionnel.