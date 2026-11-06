Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : installer le géranium vivace en novembre étouffe le chiendent dès le mois d'avril

Genoux en feu, week-ends perdus à arracher les mauvaises herbes : beaucoup en ont assez. En novembre, les paysagistes misent sur quelques plantes couvre-sol pour changer la donne au printemps.

Au printemps, beaucoup passent leurs week-ends à genoux dans les massifs, le dos en feu, à arracher pissenlits et chiendent. À peine le jardin nettoyé, les mauvaises herbes reviennent, comme si rien n’avait changé.

Les paysagistes, eux, ont déjà réglé le problème… en novembre. Ils plantent en douce leurs plantes couvre-sol, novembre étant leur meilleur allié, puis laissent ces tapis bas occuper le sol tout l’hiver. Au printemps, ce sont ces couvre-sol qui prennent la place des indésirables, et non vos genoux.

Novembre, le mois stratégique

En novembre, le jardin paraît calme, mais le sol reste tiède et bien humide. Ces conditions douces permettent aux racines des plantes couvre-sol de s’installer en profondeur, sans manque d’eau ni coups de chaud ou de gel brutaux.

Pendant l’hiver, la plante travaille sous terre pendant que les mauvaises herbes marquent une pause. Au retour des beaux jours, le tapis végétal a déjà refermé la moindre parcelle de terre nue ; les adventices trouvent beaucoup moins de lumière pour germer.

Les chouchous des paysagistes

Nous avons tous déjà vu un massif impeccable en mars se transformer en jungle fin mai. Pour casser ce cycle, les pros plantent surtout le géranium vivace pour le soleil, le lamier pour l’ombre et la petite pervenche sous les arbres.

Leur feuillage forme vite un coussin serré, presque sans trou. Les paysagistes les accompagnent d’arbustes bas comme le cotoneaster de Dammer ou la bruyère d’hiver, puis glissent des crocus et narcisses entre les mottes : ainsi, du cœur de l’hiver au printemps, le sol n’est jamais nu.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps 3x moins de désherbage 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Plantées en novembre, les plantes couvre-sol profitent d’un sol encore chaud et humide pour occuper l’espace avant les mauvaises herbes et les priver de lumière. 💡 Le petit plus : mélanger 2 ou 3 variétés par zone pour obtenir un tapis plus dense, fleuri et facile à vivre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter trop clair sans paillage ni désherbage de départ : le sol nu laisse filer toutes les graines d’adventices.

Votre plan d’action express

Avant tout, le sol a été nettoyé soigneusement : vieilles racines, touffes de chiendent et liseron retirées, terre ameublie à la bêche. Les godets sont ensuite posés au sol en quinconce, en visant en moyenne 5 à 12 plants par mètre carré selon la vigueur de chaque espèce.

Un bon arrosage à la plantation, puis un paillage de 5 à 7 cm de feuilles mortes ou d’écorces complètent le travail. La première année, un petit passage toutes les quelques semaines suffit ; après deux ou trois saisons, le tapis se ferme et la corvée de désherbage a quasiment disparu.