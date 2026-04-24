Pendant que vous passez vos week-ends à désherber, les pros du jardin laissent cette “mauvaise herbe” faire le travail

En France, de plus en plus de jardiniers expérimentés rangent la binette et laissent un tapis végétal faire le travail à leur place. Quelle est cette plante couvre-sol anti mauvaises herbes que les débutants arrachent encore machinalement ?

Combien de week-ends ont été passés à genoux, la binette à la main, pour gratter des mauvaises herbes qui reviennent sans cesse ? Dans beaucoup de jardins, le moindre brin qui dépasse est arraché, au prix d’un dos en compote et d’allées jamais nettes.

Les jardiniers expérimentés ont changé de stratégie. Au lieu de traquer les touffes, ils misent sur une plante couvre-sol anti mauvaises herbes : une vivace considérée comme une intruse, l’achillée millefeuille, qu’ils ont cessé d’arracher pour qu’elle couvre le sol à leur place.

Pourquoi ce tapis vivant remplace le désherbage

Une plante couvre-sol installée s’étale, se densifie et ferme la lumière au sol. Sans soleil, les graines indésirables lèvent peu ou s’épuisent vite. Des essais ont montré qu’un tapis végétal pouvait réduire jusqu’à 80 % les adventices dans un massif.

Ce paillis vivant protège aussi la terre des pluies battantes et du soleil brûlant. L’humidité reste plus stable, les racines structurent la parcelle et les petits auxiliaires y trouvent abri. Résultat : un sol plus souple et des coins de jardin qui demandent, à la longue, très peu d’entretien.

L’achillée millefeuille, la “mauvaise herbe” des experts

Dans les pelouses et les allées, l’achillée millefeuille (Achillea millefolium) forme de petits coussins verts fins, puis des ombelles de fleurs blanches. Parce qu’elle se faufile partout grâce à ses rhizomes, beaucoup l’ont arrachée aussitôt qu’elle apparaissait entre deux dalles.

Les jardiniers aguerris ont fait l’inverse : ils l’ont laissée couvrir les talus secs, les bords de massifs et les zones de gazon fatigué. Là, son tapis bas et mellifère supporte la sécheresse, les sols pauvres et quelques piétinements, tout en étouffant les herbes concurrentes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de désherbage ÷3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un tapis d’achillée agit comme un paillis vivant : il coupe la lumière, occupe l’eau et les nutriments et laisse très peu de place aux autres herbes. 💡 Le petit plus : Prélever des plaques d’achillée dans une zone déjà installée pour coloniser gratuitement un nouveau coin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : La laisser dans un sol envahi de ronces et de chiendent : elle ne gagnera jamais la bataille.

Comment la laisser faire (sans se laisser déborder)

Pour transformer l’achillée en alliée, on commence par choisir une zone ensoleillée où le sol n’est pas détrempé. La première année, le terrain a été désherbé, puis griffé. On repique des touffes tous les 20 cm, on arrose régulièrement jusqu’à ce que le tapis se ferme.

Ensuite, il suffit de couper ce qui dépasse des bordures et d’arracher, de temps en temps, une touffe partie trop loin. Ce réflexe est le même avec d’autres plantes couvre-sol, comme la pervenche ou la bugle rampante : on les guide un peu et elles prennent en charge le désherbage.