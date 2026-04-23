Hortensias : mon voisin pépiniériste m’a montré la seule tige à couper si vous ne voulez plus perdre vos boutures

Au printemps, mon voisin pépiniériste m’a arrêté juste avant que je coupe la mauvaise branche de mon hortensia. En quelques gestes, il m’a montré comment bouturer un hortensia en misant sur une seule tige presque infaillible.

Au printemps, les hortensias se couvrent de jeunes pousses vert tendre et l’envie de remplir tout le jardin avec ces boules colorées revient aussitôt. Mais devant l’arbuste, difficile de savoir quelle branche couper pour espérer une vraie reprise, sans perdre de temps.

Un voisin pépiniériste a levé le mystère un matin, sécateur à la main. Selon lui, une seule catégorie de tige se bouture presque à tous les coups et permet de multiplier ses hortensias gratuitement ; encore faut‑il l’identifier du premier regard.

Pourquoi toutes les tiges d’hortensia ne se bouturent pas

Face au buisson, la tentation a souvent été de prélever les plus belles branches fleuries. Pourtant ces tiges consacrent leur énergie aux fleurs, pas aux racines. Résultat : elles ont fané, se sont ramollies, puis ont noirci dans le pot malgré tous les soins.

À l’inverse, le vieux bois très dur a mal réagi lui aussi : la partie basse ne cicatrise pas bien et pourrit facilement. Entre ces deux extrêmes se cache la fameuse tige idéale, ni bébé pousse ni branche âgée, que les professionnels guettent au printemps.

Le portrait‑robot de la bonne tige montré par le pépiniériste

Cette tige gagnante est une pousse de l’année, bien verte, parfaitement saine et surtout sans bouton de fleur. Elle mesure une dizaine de centimètres, jusqu’à quinze maximum, et part en général sur le côté d’une branche principale : c’est une jeune tige latérale, souple mais vigoureuse.

Sa base a déjà légèrement bruni et durci, tandis que le haut reste tendre et bien vert : ce bois semi‑ligneux s’est enraciné beaucoup mieux. Le pépiniériste prélevait toujours juste sous un nœud, retirait les feuilles du bas et ne gardait que deux petites feuilles au sommet, parfois coupées en deux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 4 à 6 semaines/10 Temps d’enracinement moyen 4 à 6 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette méthode mise sur une tige de l’année non fleurie, longue d’environ 10 à 15 centimètres, prélevée au stade semi‑ligneux. Placée dans un substrat très drainant et maintenue sous mini‑serre humide, elle déshydrate moins, cicatrise mieux et émet des racines solides en quatre à six semaines. 💡 Le petit plus : Prélever la bouture avec un petit talon de bois accroché augmente encore les points d’enracinement possibles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Choisir une tige déjà fleurie et la planter dans un terreau lourd et détrempé, sans avoir raccourci les grandes feuilles du haut.

Planter, protéger et patienter pour des hortensias à l’infini

Une fois préparée, la bouture a été glissée dans un pot percé rempli d’un mélange léger de terreau tamisé et de sable de rivière ou de perlite. Le substrat est resté humide mais jamais détrempé. D’ailleurs, l’excès d’eau a souvent fait pourrir plus de boutures que la sécheresse.

Pour limiter l’évaporation, le voisin recréait une mini‑serre en recouvrant le pot d’une demi‑bouteille en plastique transparente. Installée à la lumière douce, sans soleil direct, la bouture a développé ses racines en quatre à six semaines ; de nouvelles pousses ont alors signalé que le futur hortensia était prêt à coloniser un massif.