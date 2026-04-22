Fraisiers : ces 3 gestes de début avril que presque personne ne fait et qui décuplent la récolte dès mai

De simples gestes entre la fin de l’été et la mi-avril suffisent à transformer un carré banal en fraisiers vigoureux. Quels secrets appliquent les jardiniers pour voir leurs paniers déborder de fraises dès mai au potager ou sur le balcon ?

Chaque printemps, on s’étonne de voir certains coins de jardin crouler sous les fraises quand d’autres peinent à remplir un bol. Même terre, même météo, mais pas les mêmes gestes. La différence se joue rarement en juin, quand on tend le panier, mais bien plus tôt, dès que les premiers rayons réveillent les fraisiers.

Entre la fin de l’été et les quinze premiers jours d’avril, vos plants décident déjà du nombre de boutons floraux et de la vigueur de leurs racines, donc de la taille de chaque fruit. En adoptant une petite routine en trois temps, les jardiniers obtiennent des fraisiers vigoureux et des récoltes si généreuses qu’elles débordent du panier dès le mois de mai.

Pourquoi la récolte se joue bien avant les premières fraises

Le fraisier commence à préparer sa future floraison dès la fin de la récolte précédente : au cœur du collet se forment les bourgeons floraux de l’année suivante. Si le pied reste étouffé sous les vieilles feuilles, les mauvaises herbes ou une croûte de terre, il s’épuise et résiste mal au froid. Ses racines très superficielles ont ensuite du mal à se régénérer et le plant redémarre au printemps en tirant la langue plutôt qu’en lançant de belles touffes denses.

Les 15 jours décisifs du début avril : couper pour mieux récolter

Nous avons tous déjà laissé les premières fleurs d’avril pour voir, avant de récolter quelques fraises minuscules et un plant fatigué. Entre le 1er et le 15 avril, on joue plutôt les coiffeurs : on coupe les stolons, ces longues tiges rampantes qui volent la sève, on pince les fleurs précoces, puis on dégage le collet et on griffe à peine la surface du sol. Il suffit ensuite d’apporter un peu de compost bien mûr en couronne, sans enterrer le cœur, et d’installer un paillage propre qui garde l’humidité tout en évitant que les fruits ne reposent directement sur la terre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Récolte attendue Plus précoce et abondante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant fleurs précoces et stolons, la plante concentre ses réserves sur le collet et des racines puissantes. Le compost nourrissant et le paillage protecteur soutiennent ensuite une floraison généreuse dès que les températures remontent. 💡 Le petit plus : Pailler avec quelques aiguilles de pin rend le sol agréablement frais, garde les fraises propres et décourage les limaces sans produit chimique. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enterrer le collet sous une épaisse couche de compost et laisser les stolons de printemps épuiser la plante : c’est le meilleur moyen d’obtenir des fraises rares, petites et souvent malades.

Derniers réglages avant la floraison de mai

Fin avril, vos fraisiers ont redémarré ; il s’agit maintenant de sécuriser la première vague de fleurs. Un arrosage copieux au pied une à deux fois par semaine, sans mouiller le feuillage, limite les maladies. On vérifie que le paillage reste aéré et ne colle pas au collet, on retire les feuilles tachées et, si une gelée tarde autour des Saints de Glace, on tend un voile léger pour protéger les boutons floraux formés depuis l’automne sur les variétés précoces non remontantes comme Gariguette ou Ciflorette.