Fraisiers : ces 3 gestes de début avril que presque personne ne fait et qui décuplent la récolte dès mai
De simples gestes entre la fin de l’été et la mi-avril suffisent à transformer un carré banal en fraisiers vigoureux. Quels secrets appliquent les jardiniers pour voir leurs paniers déborder de fraises dès mai au potager ou sur le balcon ?
Chaque printemps, on s’étonne de voir certains coins de jardin crouler sous les fraises quand d’autres peinent à remplir un bol. Même terre, même météo, mais pas les mêmes gestes. La différence se joue rarement en juin, quand on tend le panier, mais bien plus tôt, dès que les premiers rayons réveillent les fraisiers.
Entre la fin de l’été et les quinze premiers jours d’avril, vos plants décident déjà du nombre de boutons floraux et de la vigueur de leurs racines, donc de la taille de chaque fruit. En adoptant une petite routine en trois temps, les jardiniers obtiennent des fraisiers vigoureux et des récoltes si généreuses qu’elles débordent du panier dès le mois de mai.
Pourquoi la récolte se joue bien avant les premières fraises
Le fraisier commence à préparer sa future floraison dès la fin de la récolte précédente : au cœur du collet se forment les bourgeons floraux de l’année suivante. Si le pied reste étouffé sous les vieilles feuilles, les mauvaises herbes ou une croûte de terre, il s’épuise et résiste mal au froid. Ses racines très superficielles ont ensuite du mal à se régénérer et le plant redémarre au printemps en tirant la langue plutôt qu’en lançant de belles touffes denses.
Les 15 jours décisifs du début avril : couper pour mieux récolter
Nous avons tous déjà laissé les premières fleurs d’avril pour voir, avant de récolter quelques fraises minuscules et un plant fatigué. Entre le 1er et le 15 avril, on joue plutôt les coiffeurs : on coupe les stolons, ces longues tiges rampantes qui volent la sève, on pince les fleurs précoces, puis on dégage le collet et on griffe à peine la surface du sol. Il suffit ensuite d’apporter un peu de compost bien mûr en couronne, sans enterrer le cœur, et d’installer un paillage propre qui garde l’humidité tout en évitant que les fruits ne reposent directement sur la terre.
Derniers réglages avant la floraison de mai
Fin avril, vos fraisiers ont redémarré ; il s’agit maintenant de sécuriser la première vague de fleurs. Un arrosage copieux au pied une à deux fois par semaine, sans mouiller le feuillage, limite les maladies. On vérifie que le paillage reste aéré et ne colle pas au collet, on retire les feuilles tachées et, si une gelée tarde autour des Saints de Glace, on tend un voile léger pour protéger les boutons floraux formés depuis l’automne sur les variétés précoces non remontantes comme Gariguette ou Ciflorette.
Sources
En bref
- Entre fin d’été et le 15 avril, une routine en trois temps promet des fraisiers vigoureux et un panier de fraises débordant dès mai. 🍓
- Nettoyage ciblé, compost bien mûr, paillage protecteur et arrosage stratégique renforcent collet et racines superficielles pour booster la future floraison. 🌱
- En évitant quelques erreurs fatales au printemps, vos fraisiers changent de visage et se rapprochent des récoltes spectaculaires des jardiniers chevronnés. ✨
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