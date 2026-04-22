Ce gâteau aux pommes tout simple cache une astuce de pâtissier qui le rend incroyablement fondant à tester absolument

À chaque goûter, ce gâteau aux pommes ultra fondant laisse tout le monde perplexe devant sa texture incroyable. Et si une simple pâte façon madeleine changeait tout ?

C’est quoi cette texture incroyable ? Le gâteau aux pommes ultra fondant à la pâte à madeleine

Une odeur de beurre chaud, de vanille et de pommes cuites envahit la cuisine quand le four s’ouvre. La croûte est fine, dorée ; à la découpe, la tranche reste nette, presque pâtisserie de vitrine.

Et pourtant, en bouche, la mie se délite et fond, les dés de pomme éclatent de jus. On pensait croquer un simple gâteau aux pommes moelleux ; la question fuse aussitôt : « C’est quoi cette texture incroyable ? ».

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs, 150 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 160 g de farine, 1 sachet de levure chimique, pincée de sel

✅ 150 g de beurre doux (ou beurre noisette) + pour le moule

✅ 4 pommes (env. 600 g), jus de citron, cannelle et rhum ambré facultatifs

Pourquoi vos gâteaux aux pommes sont souvent décevants (et comment changer ça)

Si tant de gâteaux aux pommes sortent secs ou massifs, c’est souvent à cause d’une pâte trop battue et de fruits qui détrempent le fond. On perd alors le contraste rêvé entre tranche nette et gâteau aux pommes fondant à cœur.

Le secret : une pâte à madeleine cachée dans un simple gâteau aux pommes

Le secret de ce gâteau aux pommes ultra fondant, c’est une base inspirée de la pâte à madeleine. On crée une émulsion œufs-sucre bien mousseuse, on ajoute vite farine et levure chimique, puis le beurre fondu arrive en filet pour une mie serrée mais fondante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer et fariner le moule, préchauffer le four à 180 °C. Couper les pommes en dés de 1 cm, les citronner et les enrober légèrement de farine. Technique : Fouetter œufs, sucre et sucre vanillé jusqu’à mélange pâle et mousseux, puis ajouter farine, levure et sel sans insister. Cuisson : Verser le beurre fondu tiédi en filet, mélanger doucement, incorporer les dés de pommes, lisser la pâte dans le moule et cuire 35 min à 180 °C (légèrement moins en chaleur tournante). Finition : Laisser reposer 10 min dans le moule, démouler sur une grille, laisser tiédir avant de trancher et de poudrer de sucre glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert En fouettant œufs et sucre, on enferme de l’air dans la pâte. Le beurre fondu enrobe le gluten et l’assouplit, tandis que les dés de pommes farinés apportent une humidité régulière, fixée par la cuisson douce. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 30 g de farine par de la poudre d’amande, parfumer à la fleur d’oranger et servir avec un filet de caramel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop travailler la pâte après la farine : le gluten se tend, la mie durcit, le fondant disparaît.

Variantes pour bluffer encore plus : amande, caramel, version vegan crémeuse

Version amandes, un peu de poudre d’amande donne une mie encore plus ronde. Version caramel, on nappe chaque part de sauce caramel et d’une pointe de sel. En vegan, compote de pommes et lait de soja, plus un topping crumble, offrent un gâteau très crémeux.