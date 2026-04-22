Vos galettes de courgettes restent molles ? En Toscane, ils font ce geste au four pour un croustillant addictif

En Toscane, une simple pâte liquide aux courgettes se transforme au four en galette fine, dorée et ultra croustillante. Trois gestes précis suffisent pour éviter les dessous mous qui gâchent tout.

Sur la table, une plaque dorée craque sous le couteau : bords fins, parfum de parmesan grillé, courgettes bien dorées. En Toscane, on verse simplement une pâte fluide aux courgettes dans un plat chaud, sans fond de tarte ni rouleau.

Mais quand on tente la même galette de courgettes croustillante au four, le dessous reste souvent mou. Le secret toscan tient en trois points : courgettes presque sèches, pâte liquide, cuisson courte et très chaude.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de courgettes râpées finement + 1 oignon jaune (120 g)

✅ 3 œufs + 60 ml d’huile d’olive fruitée

✅ 120 g de farine de blé + 1/2 sachet de levure chimique

✅ 60 g de parmesan râpé, sel, poivre, origan + options pecorino, ail, piment, citron

Pourquoi vos galettes de courgettes ne croustillent jamais (et ce que font les Toscans à la place)

Le vrai responsable des galettes molles, c’est l’eau. La courgette est remplie d’humidité ; si on la râpe puis qu’on la mélange directement à la pâte, la cuisson se fait à la vapeur. Résultat : dessous pâle, centre mou, loin de la schiacciata de courgettes toscane, fine et ferme.

En Toscane, on sale d’abord généreusement les courgettes râpées, on les laisse dégorger, puis on les presse jusqu’à presque ne plus voir perler d’eau. Cette pulpe presque sèche, étalée en couche très fine avec la pâte, donne une galette qui claque sous la dent.

Étape 2 : la pâte liquide aux courgettes (texture et ratios à respecter)

Une bonne pâte liquide aux courgettes doit rappeler une pâte à crêpes. On bat œufs et huile, on ajoute farine et levure, puis on incorpore parmesan, poivre, origan, oignon et courgettes essorées. La texture reste versable, jamais compacte, pour un gâteau de courgettes croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, saler, laisser dégorger 20 à 30 minutes, puis presser très fort dans un torchon. Technique : Battre œufs et huile, ajouter farine et levure, puis parmesan, herbes, poivre, oignon et courgettes essorées. Cuisson : Préchauffer le four à 220 °C avec la plaque, la chemiser de papier cuisson huilé, verser et étaler la pâte en couche fine. Finition : Cuire 20 à 25 minutes, jusqu’à bords bien dorés, laisser tiédir quelques minutes, puis découper et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau des courgettes ; bien pressées, elles laissent la chaleur concentrer farine et fromage. À 220 °C, la réaction de Maillard forme une croûte dorée et ultra croustillante. ✨ Le twist gourmand : Remplacer la moitié du parmesan par du pecorino, ajouter zeste de citron et pincée de piment : la galette gagne en relief sans perdre le croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais utiliser des courgettes à peine égouttées, ni dépasser 8 mm d’épaisseur ou cuire sous 200 °C : galette molle assurée.

Découpe, repos et service comme en Toscane

Après 5 à 10 minutes de repos, couper en carrés apéritif ou en parts avec une salade croquante.