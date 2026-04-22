Apéro : avec un avocat et cet ingrédient du frigo, cette crème prête en 5 min disparaît toujours en premier
Invités qui débarquent et frigo presque vide: ce dip avocat-mayonnaise se prépare en 5 minutes avec un simple ingrédient du quotidien. Et si c’était votre nouveau sauveur d’apéro ?
Fin de journée, la lumière baisse, les verres s’entrechoquent et une odeur citronnée flotte déjà. Au centre de la table, un bol vert pâle, lisse comme une crème, attire les chips et les gressins un par un.
On pourrait croire à une sauce sortie d’un restaurant, pourtant elle naît d’un avocat bien mûr et d’un simple produit du frigo. Cinq minutes de préparation, et on obtient une crème verte qui disparaît toujours la première à l’apéro.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 avocat bien mûr (environ 150 g de chair)
- ✅ 30 g de mayonnaise (≈ 2 c. à soupe bombées)
- ✅ 15 ml de jus de citron jaune (≈ 1 c. à soupe)
- ✅ 1 petite gousse d’ail, sel fin et poivre noir
Les bons ingrédients : comment choisir l’avocat et la “bonne” mayonnaise
Pour ce dip, l’avocat doit être souple sous les doigts, sans être écrasé. Sa peau cède légèrement quand on appuie, la chair reste vert clair, sans taches brunes ni fils durs.
Côté mayonnaise, on privilégie une base neutre, pas trop sucrée, qui ne couvre pas le goût de l’avocat. Avec environ 30 g pour 150 g de chair, la texture est crémeuse sans devenir lourde.
Recette express : le dip avocat-mayonnaise (2 ingrédients + assaisonnement)
On est ici sur un dip avocat mayonnaise ultra simple : aucune cuisson, un mixeur ou une fourchette, et cinq minutes chrono pour un bol généreux pour quatre personnes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : couper l’avocat, retirer le noyau, prélever la chair et la mettre dans un bol haut.
- Technique : ajouter la mayonnaise et le jus de citron, puis mixer jusqu’à obtenir une crème bien lisse.
- Cuisson : ajouter l’ail finement râpé, le sel et le poivre, puis mixer encore quelques secondes pour homogénéiser.
- Finition : goûter, ajuster citron ou mayonnaise, lisser la surface, filmer au contact et placer 30 minutes au frais.
Tout ce qu’on peut tremper dedans : idées pour chips, crudités, toasts & wraps
Servi bien frais, ce dip avocat facile aime le contraste avec le croustillant : chips nature, crackers aux graines, gressins dorés. Les bâtonnets de carotte, concombre ou radis s’y enrobent parfaitement grâce à sa texture épaisse et tartinable.
On l’utilise aussi comme base de tartinade avocat sur pain grillé, sous des lamelles de poulet rôti ou d’œufs durs. En wrap, cette crème avocat mayonnaise citron remplace à elle seule beurre, sauce et matière grasse dans la recette avocat apéro.
En bref
- 🥑 En quelques minutes avant l’arrivée des invités, un avocat et un ingrédient du frigo se transforment en dip avocat mayonnaise ultra crémeux.
- 🥖 La recette détaille les bonnes proportions, les gestes clés et une astuce d’assaisonnement pour un dip avocat facile à la texture parfaite.
- 🍋 Idées de tartinade avocat, supports à tremper et variantes plus légères ou relevées laissent entrevoir un apéro très différent de vos habitudes.
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