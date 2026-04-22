Patates douces : c’est le moment de planter, mais ne zappez pas ce geste de maraîcher qui triple la récolte

Amateurs de potager, le printemps marque enfin le moment clé pour planter des patates douces sous nos climats. Mais un détail oublié par beaucoup change totalement la récolte.

Sur les étals comme dans les assiettes de fête, la patate douce a déjà remplacé la pomme de terre dans bien des gratins et bowls de semaine. « En Europe, les ventes de patates douces n’ont fait qu’augmenter », rappelle Martin Oudenes, interrogé par FreshPlaza. Forcément, l’envie de les cueillir au jardin plutôt que de les acheter a vite gagné les potagers.

La bonne nouvelle, c’est que le printemps a réchauffé les sols : c’est exactement le moment où l’on peut enfin planter des patates douces sans craindre le gel. Beaucoup de jardiniers ont déjà obtenu un feuillage magnifique… pour quelques tubercules riquiqui. Les maraîchers, eux, ont leurs petits secrets pour transformer chaque plant en belle botte orangée.

Température, région, calendrier : le vrai “bon moment” pour planter

La patate douce, Ipomoea batatas, reste une tropicale dans nos jardins français. Elle adore la chaleur, le soleil direct et un sol qui affiche au moins 20 à 25 °C. En pratique, on plante en pleine terre uniquement quand les gelées ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Selon la région, le bon créneau change légèrement :

avril à début mai en climat méditerranéen bien abrité,

mai en plaine dans la moitié sud,

fin mai à juin ailleurs ou en altitude, souvent sous serre.

Préparer sol et plants comme un maraîcher

Les pros ont souvent commencé dès l’hiver en couvrant la future parcelle avec 5 à 10 cm de compost grossier, feuilles ou paille. Même si ce n’a pas été fait, le sol se travaille maintenant en profondeur : on l’ameublit, on ajoute du compost bien mûr ou du fumier décomposé, puis on forme des buttes de 15 à 20 cm. Planter peu profond, dans cette terre légère et réchauffée, a donné des plants qui s’installent très vite.

Côté plants, tout part d’un tubercule sain, non fripé ni taché. Fin février ou début mars, les maraîchers l’ont fait germer dans un bocal d’eau tiède ou un terreau humide, à 20‑25 °C. Des pousses de 10 à 20 cm se sont développées, découpées ensuite en petits tronçons replantés en godets : ce sont les fameux “slips”, de petites boutures déjà racinées, parfaites à mettre en place maintenant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte estimé x2 à x3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sol couvert en hiver, plantation sur buttes et arrosage du soir au pied gardent la terre chaude, aérée et régulièrement humide. La plante se concentre alors sur la formation de tubercules plutôt que sur un feuillage démesuré. 💡 Le petit plus : placer un paillage clair (paille, chanvre) sur les buttes renvoie la lumière et limite encore l’évaporation en plein été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter en sol nu, compact et arroser en plein soleil par grosses chaleurs : les racines cuisent et les tubercules restent maigres.

Arrosage, buttage, récolte : les gestes qui font gonfler les tubercules

Nous avons tous déjà arrosé “quand on y pense”. Chez la patate douce, cette négligence a coûté cher : jusqu’à 60 % des pertes de rendement viennent d’une chaleur mal gérée et d’un arrosage irrégulier. L’arrosage le soir, au pied, associé à un bon paillage, maintient une fraîcheur constante. En été, le buttage jusqu’à 15-20 cm autour des tiges crée de nouveaux points de formation de racines.

De septembre à novembre, le feuillage jaunit et a déjà annoncé que les tubercules sont prêts. Une fourche-bêche, quelques gestes délicats, un passage au soleil puis deux semaines de repos à l’abri suffisent : l’amidon s’est transformé en sucres et la chair devient fondante. Petit bonus : les jeunes feuilles peuvent aussi rejoindre les poêlées, comme des épinards exotiques.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Patates douces : ce geste oublié en décembre qui fait exploser le rendement des maraîchers au printemps»