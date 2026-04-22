Ce gratin de pâtes au poulet si fondant que mes invités l'ont pris pour un plat de traiteur : le geste clé à adopter

Un gratin de pâtes au poulet et comté sort du four, à la maison, avec l’allure d’un plat de traiteur servi un soir entre amis. Quels gestes transforment ces ingrédients simples en croûte croustillante et cœur ultra fondant ?

Ce gratin de pâtes au poulet et comté est si fondant que mes invités ont juré que je l’avais commandé chez un traiteur

Quand ce plat sort du four, l’odeur de comté affiné, de crème chaude et de poulet doré emplit la cuisine. La croûte gratinée crépite encore, et sous la surface, les pâtes se dévoilent dans une texture presque crémeuse, bien nappées de sauce.

À table, ce gratin de pâtes au poulet et comté fait immédiatement penser à un plat de traiteur : cœur fondant, fromage filant, aucune bouchée sèche. Pourtant, tout se joue sur quelques gestes précis, faciles à reproduire à la maison pour un effet professionnel.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base du gratin (4 à 6 personnes) : 400 g de pâtes courtes et creuses (penne, rigatoni ou coquillettes), 350 g de blanc de poulet, 200 g de comté affiné (150 g râpé + 50 g en copeaux), 40 g de chapelure.

✅ Pour la sauce crème-moutarde : 25 cl de crème fraîche entière (30 % MG), 80 ml de bouillon de volaille, 2 c. à soupe de moutarde de Dijon, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 20 g de beurre.

✅ Aromates et épices : 1 oignon jaune, 1 gousse d’ail, 1 c. à café de paprika, 1 c. à café d’herbes de Provence, sel fin, poivre noir.

✅ Option twist bistrot : 60 ml de vin blanc sec et 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne pour une version plus corsée.

Le gratin de pâtes au poulet et comté façon traiteur

Ici, tout part d’un duo simple : un poulet moelleux et un comté affiné qui fond sans graisser. On choisit des pâtes courtes, de préférence creuses, pour piéger la sauce dans chaque alvéole. Le poulet est coupé en cubes réguliers, puis doré franchement pour provoquer la réaction de Maillard qui donne ce goût “rôti” typique des cuisines de traiteur.

Côté fromage gratiné, un comté autour de 12 mois offre des notes de fruit sec et de lait chaud qui se marient parfaitement avec la crème. Ni trop jeune, ni trop puissant, il permet d’obtenir un gratin de pâtes ultra fondant, bien filant sans être écœurant.

La méthode pour un gratin de pâtes ultra fondant, jamais sec

La base, c’est la cuisson al dente : on retire les pâtes 2 minutes avant le temps indiqué. Elles finiront leur cuisson dans la sauce crème-moutarde, en absorbant juste ce qu’il faut de bouillon de volaille pour un cœur fondant. Ensuite, on saisit le poulet à feu moyen-vif sans le remuer sans cesse, puis on déglace la poêle avec le bouillon (et le vin blanc si on veut la version bistrot). La crème et la moutarde donnent une texture nappante qui enrobe poulet et pâtes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pâtes 2 minutes de moins que le temps indiqué, égoutter, huiler légèrement ; couper le blanc de poulet en cubes réguliers. Technique : Saisir le poulet avec huile, beurre, sel, poivre et paprika jusqu’à belle coloration, réserver ; dans la même poêle, faire revenir oignon puis ail. Cuisson : Déglacer avec le bouillon de volaille (et le vin blanc), laisser réduire 1 minute, ajouter crème et moutarde, fouetter jusqu’à sauce lisse et nappante, remettre le poulet et les herbes. Finition : Incorporer les pâtes, verser dans un plat, couvrir de comté puis de croûte chapelure-beurre, gratiner 10 à 12 min à 210 °C chaleur tournante, finir 1 à 2 min sous le gril.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Des pâtes légèrement sous-cuites finissent dans la sauce, libèrent de l’amidon et lient bouillon, crème et comté affiné : la texture devient ultra fondante, tandis que le poulet bien doré apporte un vrai goût de jus rôti. ✨ Le twist gourmand : Version bistrot : ajouter 60 ml de vin blanc sec et un peu de moutarde à l’ancienne, puis servir le gratin de coquillettes au poulet avec quelques copeaux de comté et un tour de poivre du moulin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les pâtes comme pour les manger nature, puis laisser le plat longtemps au four : elles boivent toute la sauce, le gratin sèche, surtout si on n’utilise que de la crème allégée.

Variantes, dressage et préparation à l’avance

Pour une version légumes rôtis, on ajoute des dés de courgette et des lanières de poivron passés 15 minutes au four à 200 °C avec un filet d’huile d’olive. Mélangés aux pâtes avant le fromage, ils donnent un gratin façon traiteur plus végétal, toujours aussi gourmand.

En mode batch cooking, on peut monter le plat à l’avance, le filmer puis l’enfourner au dernier moment. Pour réchauffer sans perdre le cœur fondant, on passe au four à 170 °C avec 1 à 2 cuillères de crème versées sur le dessus. À la sortie, un peu de comté frais râpé et une salade verte suffisent pour un plat qui a tout d’un service professionnel.