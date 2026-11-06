Tout le monde met des lardons dans ses lentilles : cette version crémeuse à la burrata vide la cocotte

Marre des lentilles aux lardons qui sèchent au fond de la casserole ? Cette version mijotée aux oignons caramélisés, servie brûlante sous burrata, risque de faire taire tout le monde à table.

Une cocotte qui chuchote sur le feu, des oignons qui dorent lentement, cette odeur presque sucrée qui s’échappe de la cuisine… On est loin de la lentille sèche, tristounette, noyée de lardons caoutchouteux façon cantine. Ici, la sauce accroche légèrement aux parois, signe qu’elle a réduit, gagné en caractère.

Le principe est simple : au lieu de noyer les lentilles dans l’eau, on les laisse mijoter dans un bouillon parfumé, enrichi d’épices chaudes et d’arômes grillés. Puis, au moment du service, un cœur lacté se fend au centre du plat et vient napper chaque cuillerée. Résultat ; impossible de reposer la louche avant d’avoir vidé la cocotte.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de lentilles vertes

✅ 2 gros oignons jaunes et 2 gousses d’ail

✅ Bouillon de légumes chaud, épices et concentré de tomate

✅ 1 burrata de 125 g, persil, sel, poivre, huile d’olive

Pourquoi vos lentilles finissent sèches (et comment les rendre fondantes)

Si les lentilles rappellent parfois le self, c’est souvent parce qu’elles ont bouilli trop fort, dans trop peu de liquide, avant de sécher au fond de la casserole. Ici, on les laisse mijoter dans environ 500 ml de bouillon de légumes chaud, enrichi de concentré de tomate, cumin et paprika fumé, pour obtenir des lentilles fondantes, nappées d’une sauce épaisse.

La méthode des lentilles aux oignons caramélisés et burrata qui vident la cocotte

On remplace la graisse des lardons par des oignons caramélisés, cuits 20 à 25 minutes à feu doux, jusqu’à ce qu’ils soient presque confits. On déglace les sucs au bouillon, on construit une base aromatique au concentré de tomate, puis on cuit les lentilles à petits frémissements. La sauce soja et le balsamique apportent l’umami d’un long mijotage, avant l’arrivée de la burrata crémeuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Ciseler finement les oignons, les faire suer dans l’huile avec une pincée de sel, puis les laisser caraméliser doucement 20 à 25 minutes. Ajouter l’ail en fin de cuisson. Technique : Incorporer concentré de tomate, cumin, paprika fumé et herbes de Provence. Laisser torréfier 1 à 2 minutes, puis déglacer les sucs avec une cuillerée de bouillon chaud. Cuisson : Rincer les lentilles, les verser dans la cocotte, ajouter 500 ml de bouillon de légumes chaud. Cuire 35 à 45 minutes à petits frémissements, en ajoutant un peu de bouillon chaud si besoin. Finition : Quand les lentilles sont tendres et entourées d’une sauce épaisse, ajouter sauce soja et balsamique, cuire encore 2 minutes. Hors du feu, verser le jus de citron, rectifier l’assaisonnement, servir brûlant et déposer la burrata au centre, puis l’ouvrir et parsemer de persil et, si on aime, d’un topping croquant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 2 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert On garde toujours le bouillon brûlant et une cuisson très douce ; les lentilles restent entières tout en liant naturellement la sauce. Les oignons caramélisés apportent une gourmandise sucrée qui remplace sans effort les lardons habituels des lentilles burrata. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des noisettes torréfiées ou des graines de courge, une pincée de piment d’Espelette, ou remplacer la burrata par une mozzarella bien égouttée pour une version encore plus économique. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir les lentilles à gros bouillons, verser de l’eau froide en cours de cuisson, brûler les oignons à feu vif ou ajouter vinaigre et citron dès le début.

Servir et conserver ces lentilles aux oignons caramélisés et burrata

On sert ces lentilles sans lardons très chaudes, avec une burrata sortie du réfrigérateur 30 minutes avant, un bon pain de campagne grillé et, pourquoi pas, une salade de mâche. Les lentilles se gardent 2 à 3 jours au frais ; on les réchauffe doucement avec un trait de bouillon, puis on ajoute une nouvelle burrata juste au moment de passer à table.