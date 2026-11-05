Fondant au chocolat sec ? Cette crème de placard le rend ultra moelleux sans un gramme de farine

Marre des fondants au chocolat qui sortent du four secs et compacts ? Cette version au chocolat noir et crème de marrons sans farine promet un cœur enfin vraiment moelleux.

Parfum de chocolat chaud, croûte brillante, promesse d’un cœur coulant… puis, à la découpe, c’est la douche froide : mie compacte, tranche qui s’effrite, bouchée un peu sèche. Le fondant au chocolat déçoit souvent alors qu’on rêvait d’une texture dense et moelleuse.

Et si le problème venait moins de la recette que de la façon dont on structure la pâte ? En jouant sur un ingrédient de placard très onctueux et sur une cuisson plus douce, on peut garder au centre cette fameuse zone tremblotante qui fait tout le charme d’un fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier

✅ 500 g de crème de marrons vanillée

✅ 100 g de beurre doux

✅ 4 œufs entiers

Le problème des fondants secs : la crème de marrons à la rescousse

Dans un fondant traditionnel, la farine absorbe l’humidité, le gluten se resserre et la mie continue de se dessécher après la sortie du four. On obtient vite des bords trop cuits, un centre qui se tient trop et un gâteau qui perd ce côté presque coulant dès qu’il refroidit un peu.

La crème de marrons vanillée change ce scénario : riche en sucres et en fibres, elle retient l’eau, donne du corps et remplace naturellement la farine. On obtient ainsi un fondant au chocolat et crème de marrons sans farine, très dense, avec une texture de truffe qui reste moelleuse plusieurs jours.

La méthode express pour un fondant jamais sec

On commence par faire fondre doucement le chocolat noir pâtissier avec le beurre doux, au bain-marie ou au micro-ondes par courtes séquences, jusqu’à obtenir un mélange lisse. Dans un saladier, on verse la crème de marrons, on ajoute le chocolat tiédi, puis les œufs un à un avec une pincée de sel, en mélangeant juste assez.

On transvase la pâte dans un moule rond de 20 cm bien beurré et on enfourne à 170 °C pour environ 25 minutes. Le dessus doit être pris, mais le centre encore souple et légèrement tremblotant ; inutile de faire le test du couteau. Le repos d’au moins 15 minutes permet au gâteau de se tenir sans perdre son cœur fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 170 °C et beurrer le moule. Technique : Mélanger crème de marrons, chocolat-beurre fondu et œufs. Cuisson : Verser dans le moule et enfourner 25 minutes. Finition : Laisser tiédir au moins 15 minutes avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Crème de marrons et cuisson douce remplacent la farine et gardent le cœur moelleux. ✨ Le twist gourmand : Servir avec cacao amer et noisettes torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Poursuivre la cuisson jusqu’au centre ferme.

Servir, conserver et twister ce fondant chocolat-marrons

Servi tiède, il aime la compagnie d’une cuillerée de crème fraîche épaisse, d’une boule de glace vanille ou de quelques quartiers de poire ou de clémentine.

On peut aussi le parsemer de noisettes torréfiées ou d’éclats de marrons glacés. Il se garde trois jours au frais, bien filmé.