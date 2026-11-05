Mon beau-frère boucher évite les plats sans viande : ce plat de patates douces rôties a bluffé même les carnivores

Un soir de semaine, un beau-frère boucher traîne les pieds face à un dîner sans viande, autour d'une plaque de patates douces rôties aux pois chiches et à la feta. Que s’est-il passé à table pour qu’un simple plat de légumes fasse soudain taire le plus carnivore de la famille ?

Une odeur chaude d’épices, un sucre presque caramélisé, le léger grésillement de la plaque qui sort du four. Sur la table, des quartiers orangés aux bords dorés, des pois ronds qui croquent, quelques éclats blancs de fromage qui commencent à se détendre. En quelques secondes, la conversation ralentit, les fourchettes se tendent.

D’ordinaire, le beau-frère boucher soupire dès qu’un plat arrive sans viande. Ce soir-là, face à cette plaque de patates douces rôties, pois chiches grillés, feta fondante, persil et citron, il n’a rien dit. Il a simplement rempli son assiette, puis une deuxième fois, avant de racler le plat. C’est là qu’on s’est dit qu’il y avait quelque chose à garder précieusement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 patates douces moyennes (800 g à 1 kg)

✅ 1 boîte de pois chiches cuits 400 g

✅ 150 g de feta de bonne qualité

✅ Huile d’olive, épices (paprika fumé, cumin), ail, citron, persil, sel, poivre

Le plat de légumes qui fait taire les carnivores

Le secret tient dans le contraste. La patate douce rôtie devient fondante et légèrement sucrée. Les pois chiches se dessèchent en surface, prennent un côté grillé qui rappelle les grignotages d’apéro. Au-dessus, la feta apporte sel, acidité et crémeux. Résultat : une assiette pleine, généreuse, qui cale les amateurs de viande sans qu’ils aient l’impression de « manger des légumes ».

Patates douces rôties, pois chiches et feta : la méthode

La réussite commence avant d’allumer le four. On préchauffe à 200 °C avec la plaque dedans, pour saisir tout de suite les quartiers de patate douce huilés. Ils doivent être espacés ; s’ils se touchent, ils cuisent à la vapeur. Pendant qu’ils caramélisent, on assaisonne les pois chiches bien secs avec huile, paprika fumé, cumin et ail. La feta arrive seulement à la fin, au contact de la plaque brûlante, pour rester souple.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, couper les patates douces en quartiers réguliers, les répartir sur la plaque et les enrober d’huile, sel, poivre. Technique : Rincer, égoutter puis sécher soigneusement les pois chiches, les mélanger avec l’huile restante, le paprika fumé, le cumin, l’ail, sel et poivre. Cuisson : Rôtir les patates douces 25 à 30 minutes en les retournant à mi-cuisson, ajouter les pois chiches assaisonnés et poursuivre 10 à 15 minutes jusqu’à ce que tout soit doré. Finition : À la sortie du four, émietter la feta sur la plaque chaude, arroser de jus de citron, parsemer de persil et, si envie, de graines ou noisettes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 min 🔍 Le secret de l’expert Plaque chaude et morceaux espacés : surface dorée, cœur fondant, saveur très « plat principal ». ✨ Le twist gourmand : Assaisonner les pois chiches au curry doux maison et servir avec un trait de yaourt citronné ou de tahini. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcharger la plaque froide et humide ou cuire la feta trop longtemps : tout reste mou, sans croustillant ni contraste.

Servir, conserver et réinventer cette plaque

On sert ce plat chaud ou tiède, directement sur la plaque ou dans un grand plat. Avec un peu de roquette et du boulgour, il devient un bol complet. Les restes se réchauffent au four, feta et herbes ajoutées ensuite.