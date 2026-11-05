Je la fais dès que je rentre tard : cette omelette patate douce–comté prête en 12 min si vous évitez ce geste interdit

Rentré trop tard, frigo presque vide et aucune envie de sortir une casserole de plus ? Cette omelette patate douce comté, prête en 12 minutes, est devenue la roue de secours de nos soirs de semaine.

On la fait chaque fois qu’on rentre trop tard : l’omelette patate douce–comté qui sauve les soirs de semaine

On rentre, il fait nuit, le sac tombe dans l’entrée et la faim se rappelle d’un coup. Dans la poêle, la patate douce dore dans l’huile d’olive, le comté commence à fondre et le grésillement annonce un dîner presque prêt.

Cette omelette patate douce–comté devient vite le réflexe des soirs de semaine : deux œufs, une demi-patate, une poignée de fromage râpé et ce qu’on trouve encore au frais. Une omelette patate douce comté rapide, prête en une douzaine de minutes, qui cale et plaît aussi aux enfants.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1/2 petite patate douce (80–100 g) + 1 c. à café d’huile d’olive

✅ 2 œufs, sel, poivre

✅ 30–40 g de champignons émincés + 15 g de comté râpé

✅ 1 c. à soupe de ciboulette ciselée + garniture au choix (jambon, blanc de poulet, truite fumée ou tranches végétales)

Pourquoi cette omelette patate douce–comté remplace les pâtes du soir

Les soirs où l’on rentre lessivé, on pense souvent aux pâtes. Pourtant, avec deux œufs et une demi-patate douce (80–100 g), cette assiette rassasie autant en ne salissant qu’une poêle et un bol. Les lamelles ultrafines cuisent en 3 à 5 minutes, restent fondantes et le comté râpé apporte le goût franc et le gratiné qui transforment une simple omelette patate douce comté frigo vide en vrai dîner plaisir.

Pas à pas express : l’omelette prête en 12 minutes

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher la demi-patate douce, la rincer puis la tailler en très fines lamelles type tagliatelles avec un économe. Battre les œufs avec sel et poivre. Technique : Chauffer l’huile d’olive dans une poêle antiadhésive, étaler les lamelles en couche et les cuire 3 à 5 minutes à feu moyen, jusqu’à tendreté et légère coloration. Cuisson : Verser les œufs battus sur la patate douce, ajouter champignons, comté et ciboulette. Couvrir et laisser prendre 4 à 5 minutes à feu doux, jusqu’à ce que le dessus soit presque figé. Finition : Quand l’omelette se tient, la faire glisser dans une grande assiette, la retourner dans la poêle et cuire encore 1 minute. Ajouter au centre la garniture choisie, replier, ou finir simplement à couvert sans retourner.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 12 min 🔍 Le secret de l’expert Les lamelles ultrafines cuisent vite et dorent juste assez pour parfumer l’omelette. Feu moyen puis doux, sous couvercle, assurent des œufs pris mais moelleux et un comté bien fondu. ✨ Le twist gourmand : Mettre une pincée de paprika fumé ou de curry doux dans les œufs, puis terminer avec quelques gouttes d’huile de noisette ou d’olive pimentée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcharger la poêle ou cuire trop fort : la patate douce reste ferme, le dessous brûle, l’omelette rend de l’eau et devient caoutchouteuse.

Variantes, service et conservation

On peut remplacer les champignons par des pousses d’épinards, des dés de courgette déjà cuits, du poireau fondant ou quelques tomates séchées. Emmental, mozzarella ou chèvre émietté remplacent facilement le comté, sans trop charger la poêle.

Servir bien chaude avec une salade verte, et garder tout reste au frais, dans une boîte hermétique, pour le lendemain.