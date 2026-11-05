« Je rentrais toujours mon olivier dès 5 °C en automne » : ce pépiniériste m'a expliqué pourquoi le dipladénia passe en priorité

Les nuits tombent à 5 °C, votre balcon déborde de pots et la place manque à l’intérieur. Quelles plantes rentrer en premier avant les gelées, et lesquelles peuvent vraiment patienter dehors ?

La terrasse est encore jolie, les pots se serrent épaule contre épaule et le salon déjà encombré ne peut absolument pas tous les accueillir. Le thermomètre affiche pourtant des nuits de plus en plus fraîches et, comme beaucoup, on a envie de commencer par rentrer l’olivier en pot, supposé fragile. C’est souvent l’inverse qu’il faudrait faire.

Avant les premières gelées, certaines plantes ont déjà commencé à souffrir, silencieusement, dès que les nuits tournent autour de 5 °C. C’est là que tout se joue : quand la place manque, il faut trier avec méthode pour sauver les bonnes, sans culpabiliser pour les autres.

5 °C la nuit : le vrai moment pour faire vos choix

On pense souvent que le danger commence à 0 °C. En réalité, pour les plantes tropicales et méditerranéennes, le stress démarre bien avant : dès que les nuits frôlent les 5 °C, la sève circule moins bien et les tissus se fragilisent, même si les après-midis restent doux au soleil. Le contraste jour/nuit typique de l’automne a déjà affaibli vos pots les plus frileux.

La clé est de classer vos plantes selon leur rusticité, c’est-à-dire leur capacité à supporter le froid, plutôt que selon leur valeur décorative du moment. Pour vous aider, une règle simple :

Priorité 1 : exotiques et agrumes en pot.

Priorité 2 : méditerranéennes demi-rustiques et jeunes sujets.

Priorité 3 : olivier, plantes robustes et annuelles faciles à remplacer.

Dipladénia, bougainvillier, agrumes… les vraies urgences quand la place manque

Nous avons tous déjà rentré un bel olivier avant un dipladénia fleuri ; c’est pourtant le meilleur moyen de perdre ce dernier. Dipladénia, bougainvillier, hibiscus, lantana et autres plantes d’origine tropicale n’ont aucune défense face au froid : elles commencent à décliner vers 10 °C et souffrent vraiment autour de 5 °C. Feuillage qui chute d’un coup, tiges qui noircissent… si vous ne devez en garder que quelques-unes à l’intérieur, ce sont celles-là, près d’une baie vitrée bien lumineuse, avec un arrosage nettement réduit.

Juste après viennent les agrumes en pot (citronnier, oranger, kumquat…) et les succulentes comme l’aloe vera, l’echeveria ou le crassula. Les premiers apprécient une pièce fraîche et claire, idéalement entre 8 et 10 °C, type véranda non chauffée, plutôt qu’un salon surchauffé. Les secondes redoutent surtout l’humidité froide : substrat bien drainé, pot à l’abri de la pluie et arrosages très espacés sont indispensables. Avant de les rentrer, un contrôle minutieux des feuilles (cochenilles, pucerons, araignées rouges) évite d’inviter les parasites dans toute la maison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plantes sauvées jusqu’à 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette méthode classe vos plantes selon leur rusticité réelle : les tropicales et les agrumes, très sensibles dès 5 °C la nuit, passent en tête, tandis que les sujets endurants restent dehors, simplement protégés. En combinant sas frais, lumière adaptée et arrosage réduit, vous limitez le stress et les pertes, même avec peu de place. 💡 Le petit plus : collez une étiquette de couleur sur chaque pot (rouge = à rentrer, orange = à protéger dehors, vert = peut rester) pour organiser votre tournée d’hivernage en quelques minutes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rentrer en urgence l’olivier et laisser dipladénias, bougainvilliers, agrumes ou succulentes fragiles sur la terrasse jusqu’aux premières gelées, ou tout entasser d’un coup dans un salon surchauffé.

Olivier, laurier-rose & cie : celles qui peuvent patienter dehors

L’olivier a la réputation d’être frileux, pourtant un sujet vigoureux supporte en général jusqu’à environ -7 °C. En pot, ses racines sont plus exposées, mais il reste bien plus costaud qu’un dipladénia. Faute de place, on le laisse donc dehors le plus longtemps possible, en rapprochant les pots d’un mur abrité, en isolant le contenant (carton, voile, toile de jute) et en les surélevant pour que l’eau s’évacue, sans soucoupe pleine qui garde le froid.

Les autres méditerranéennes “demi-rustiques”, comme certains lauriers-roses ou jeunes palmiers, peuvent aussi rester au jardin si elles sont protégées sous un voile d’hivernage posé avant la nuit la plus froide. L’idéal consiste à organiser un petit escalier de températures : terrasse, puis véranda ou garage lumineux, puis éventuel séjour pour les plus délicates. En surveillant vos prévisions météo locales et ce seuil des 5 °C la nuit, les plantes qui comptent le plus vous attendront au printemps, toujours au complet.