Apéro : ce trio croquant-crémeux-moelleux à base de pois chiches va faire oublier chips et cacahuètes

À la croisée du snack et du mezze, ce plateau de pois chiches apéritif promet un choc de textures entre croquant chaud, crémeux frais et moelleux tiède. En suivant quelques gestes clés, vos bols feront oublier chips et cacahuètes sans que personne ne soupçonne la simplicité de la recette.

Entre le paprika fumé, le citron zesté et l’ail qui dore, la cuisine devient bar à tapas. Sur le plan de travail, un simple bocal de pois chiches promet plus que des cacahuètes.

Croquants comme des petits snacks épicés, mixés en houmous soyeux ou transformés en falafels moelleux, ils composent un plateau à trois textures qui secoue l’apéritif. Voici un pois chiches apéritif bluffant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pois chiches : 3 boîtes (3 × 400 g), soit environ 720 g égouttés pour tout le plateau

✅ Crémeux : 240 g de pois chiches, 120 g de tahini, 1 citron, 1 gousse d’ail, cumin, 50 ml d’eau glacée, 2 c. à s. d’huile d’olive, sel

✅ Moelleux : 240 g de pois chiches, 25 g de farine de pois chiches, herbes fraîches, 1/2 oignon, bicarbonate, levure

✅ Croquant & service : huile d’olive, paprika fumé, coriandre moulue, crudités, pain pita, graines de sésame

Pois chiches à l’honneur : le trio de textures qui fait exploser l’apéritif

Avec une seule base de légumineuse, on prépare trois personnalités : pois chiches grillés qui claquent, houmous presque fouetté et petites bouchées façon falafels.

Ce trio joue sur le contraste des températures et des sensations : croquant chaud, crémeux frais, moelleux tiède. On dépose tout au centre de la table et chacun compose sa bouchée. Ce plateau provoque une véritable onde de choc gourmande à l’apéritif.

La méthode pour un trio de pois chiches apéritif sans faux pas

Le secret tient à trois gestes. On sèche bien les pois chiches avant le four pour des grains croustillants. On émulsionne le houmous avec de l’eau glacée. On garde enfin une pâte de falafels granuleuse, jamais lisse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter, rincer puis bien sécher les pois chiches ; répartir en trois bols d’environ 240 g. Technique : Assaisonner un bol d’huile, paprika fumé, coriandre, sel, puis l’étaler sur une plaque. Cuisson : Cuire ces pois chiches à 200 °C, 25 à 30 minutes, en remuant à mi-cuisson. Finition : Pendant ce temps, mixer houmous puis pâte à falafels, former des boulettes et les dorer 3 à 4 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Four très chaud et pois chiches bien secs font évaporer l’eau vite et créent la coque croustillante. L’eau glacée aide aussi le tahini à se transformer en crème légère. ✨ Le twist gourmand : Terminer avec un filet d’huile d’olive au zaatar sur le houmous et quelques graines de grenade. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter d’enfourner des pois chiches entassés ou humides ; ils ne sécheront jamais vraiment et resteront mous.

Dressage, variantes et conservation de ce plateau de pois chiches

On place le bol de houmous au centre, arrosé d’un filet d’huile et de zeste de citron. Autour, falafels, crudités, pita et pois chiches grillés complètent le plateau. Les restes se gardent au frais : houmous deux jours, falafels et pois chiches grillés une journée, à réchauffer au four.

Sources Top Santé

«Aperitifs de lete cyril lignac revele sa recette de houmous prete en seulement 20 minutes»