Fini les gâteaux au chocolat secs : ce gâteau de chef, mie humide et ganache, évite ce geste interdit qui les assèche

Combien de gâteaux au chocolat finissent secs et boudés sous la cloche quelques heures après le goûter ? Cette recette à pâte fluide et ganache promet un gâteau au chocolat qui ne sèche pas.

L’odeur de cacao envahit la cuisine, la croûte est fine, la mie sombre. On coupe une part ; quelques heures plus tard, elle est sèche, friable, presque oubliée sous la cloche.

Ce gâteau au chocolat, lui, tient la promesse jusqu’au bout. Sa mie humide reste fondante, sa ganache emprisonne le moelleux. Résultat : un gâteau qui ne tient jamais jusqu’au soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine de blé

✅ 85 g de cacao en poudre

✅ 180 ml d’huile neutre + 180 ml de lait entier

✅ 400 g de chocolat noir + 300 ml de crème entière

Pourquoi ce gâteau reste humide

On vise plus qu’un gâteau au chocolat moelleux : une mie vraiment humide. L’huile neutre remplace le beurre et reste liquide même froide ; elle enrobe farine et cacao, limite le gluten. Le lait entier et les sucres retiennent l’eau, le gâteau reste tendre plus longtemps.

On ajoute de l’eau très chaude avec un peu de café soluble. Elle donne une pâte fluide et renforce cacao. La cuisson à 150 °C laisse le centre cuire sans sécher, tandis que la ganache au chocolat noir fait couvercle.

La méthode pas à pas

Rien de compliqué, mais quelques gestes comptent beaucoup : pâte fluide, four modéré, refroidissement complet avant la ganache.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, cacao, sucres, levure, bicarbonate et sel. Ajouter lait, huile, œufs, vanille, puis l’eau très chaude au café pour obtenir une pâte fluide. Technique : Chemiser le moule de 20 cm de papier cuisson, graisser les bords. Verser la pâte et lisser délicatement. Cuisson : Cuire environ 60 minutes à 150 °C, chaleur statique. La pointe du couteau doit ressortir propre, avec quelques miettes humides. Finition : Laisser reposer 10 minutes, démouler sur grille et refroidir. Couper le gâteau froid en deux, garnir et napper de ganache.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 30 env. 🔍 Le secret de l’expert L’huile, liquide même au froid, enrobe farine et cacao et limite le gluten. L’eau très chaude donne une pâte façon mud cake. Cuisson modérée et ganache gardent l’humidité au cœur pendant des heures. ✨ Le twist gourmand : On imbibe très légèrement les disques froids d’un sirop vanillé ou café, puis on ajoute quelques fruits rouges ou poires entre gâteau et ganache. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le four pour gagner du temps ou couper le gâteau tiède ruinerait tout. Chaleur trop forte et ganache chaude assèchent la mie au lieu d’en faire un gâteau au chocolat qui ne sèche pas.

Conserver et servir ce gâteau

On garde ce gâteau au chocolat ganache sous une cloche, à température ambiante, ou au réfrigérateur en le sortant une vingtaine de minutes avant le service.

À cette température, la mie reste humide et la ganache fondante. On l’accompagne de crème fouettée peu sucrée, de glace à la vanille, de poires pochées ou de fruits rouges acidulés ; ce gâteau au chocolat qui ne sèche pas survit rarement jusqu’à la nuit.