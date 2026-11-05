Fini les gâteaux au chocolat secs : ce gâteau de chef, mie humide et ganache, évite ce geste interdit qui les assèche
Combien de gâteaux au chocolat finissent secs et boudés sous la cloche quelques heures après le goûter ? Cette recette à pâte fluide et ganache promet un gâteau au chocolat qui ne sèche pas.
L’odeur de cacao envahit la cuisine, la croûte est fine, la mie sombre. On coupe une part ; quelques heures plus tard, elle est sèche, friable, presque oubliée sous la cloche.
Ce gâteau au chocolat, lui, tient la promesse jusqu’au bout. Sa mie humide reste fondante, sa ganache emprisonne le moelleux. Résultat : un gâteau qui ne tient jamais jusqu’au soir.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de farine de blé
- ✅ 85 g de cacao en poudre
- ✅ 180 ml d’huile neutre + 180 ml de lait entier
- ✅ 400 g de chocolat noir + 300 ml de crème entière
Pourquoi ce gâteau reste humide
On vise plus qu’un gâteau au chocolat moelleux : une mie vraiment humide. L’huile neutre remplace le beurre et reste liquide même froide ; elle enrobe farine et cacao, limite le gluten. Le lait entier et les sucres retiennent l’eau, le gâteau reste tendre plus longtemps.
On ajoute de l’eau très chaude avec un peu de café soluble. Elle donne une pâte fluide et renforce cacao. La cuisson à 150 °C laisse le centre cuire sans sécher, tandis que la ganache au chocolat noir fait couvercle.
La méthode pas à pas
Rien de compliqué, mais quelques gestes comptent beaucoup : pâte fluide, four modéré, refroidissement complet avant la ganache.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger farine, cacao, sucres, levure, bicarbonate et sel. Ajouter lait, huile, œufs, vanille, puis l’eau très chaude au café pour obtenir une pâte fluide.
- Technique : Chemiser le moule de 20 cm de papier cuisson, graisser les bords. Verser la pâte et lisser délicatement.
- Cuisson : Cuire environ 60 minutes à 150 °C, chaleur statique. La pointe du couteau doit ressortir propre, avec quelques miettes humides.
- Finition : Laisser reposer 10 minutes, démouler sur grille et refroidir. Couper le gâteau froid en deux, garnir et napper de ganache.
Conserver et servir ce gâteau
On garde ce gâteau au chocolat ganache sous une cloche, à température ambiante, ou au réfrigérateur en le sortant une vingtaine de minutes avant le service.
À cette température, la mie reste humide et la ganache fondante. On l’accompagne de crème fouettée peu sucrée, de glace à la vanille, de poires pochées ou de fruits rouges acidulés ; ce gâteau au chocolat qui ne sèche pas survit rarement jusqu’à la nuit.
En bref
- 🍫 Recette de gâteau au chocolat qui ne sèche pas, à mie humide et ganache généreuse, pensée pour rester fondante du goûter au lendemain.
- 👩🍳 Pâte très fluide, cuisson douce et ganache au chocolat noir agissent ensemble pour garder la mie humide et le gâteau ultra moelleux plusieurs heures.
- 🥄 Conservation sous cloche, sirop léger ou fruits en bonus transforment encore ce gâteau au chocolat moelleux en dessert qui résiste étonnamment bien au temps.
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