Versée dans un moule à gâteau, cette pâte de goûter a fait un carton : mes petits-enfants en ont repris trois fois

En versant une simple pâte à madeleine dans un moule à gâteau, ce grand-parent obtient un gâteau familial ultra moelleux aux pommes. Comment ce goûter tout simple a-t-il poussé les petits-enfants à se resservir trois fois ?

Dans le four, l’odeur de beurre et de vanille a envahi la cuisine. La pâte à madeleine gonflait en un seul bloc doré, avec une croûte fine et un cœur qui tremble encore. À la découpe, la mie révèle des dés de pomme fondants.

Les petits-enfants ont mangé leur part, puis sont revenus en réclamer une deuxième, puis une troisième. On a compris ce jour-là que mettre la pâte à madeleine dans un moule à gâteau pouvait transformer une recette très simple en vrai gâteau de famille. Reste à voir comment le reproduire chez soi.

Les ingrédients indispensables 3 œufs moyens

150 g de sucre + 1 sachet de sucre vanillé

150 g de farine + 1 sachet de levure chimique + 1 pincée de sel

150 g de beurre doux fondu + 2 pommes (env. 300 g) en dés, options : cannelle, zeste, cassonade

Ce simple changement de moule qui transforme la madeleine en gâteau familial

En remplaçant les petites empreintes par un moule à cake ou à manqué, on garde le goût beurré et la vanille de la madeleine, mais on gagne une mie plus haute. Elle reste serrée, moelleuse, et supporte sans peine les morceaux de fruits.

La cuisson à 180 °C en chaleur statique dore la surface tout en laissant le cœur se développer. Résultat ; des tranches régulières, faciles à servir, qui restent tendres plusieurs heures. Parfait pour préparer le gâteau le matin et le servir au goûter.

Recette pas à pas : le gâteau madeleine aux pommes

Pour retrouver cette mie dense et fondante, la clé reste le bon ratio œufs–sucre–farine–beurre, et une pâte peu travaillée. On suit ensuite quatre étapes simples, sans geste technique compliqué.

Les étapes de préparation Préparation : Beurrer et fariner soigneusement un moule à cake ou à manqué. Préchauffer le four à 180 °C, en chaleur statique. Technique : Fouetter œufs, sucre, sucre vanillé et sel jusqu’à texture lisse. Ajouter farine et levure, mélanger juste assez, puis verser le beurre fondu en filet. Cuisson : Couper les pommes en petits dés, les rouler dans un peu de farine prélevée sur la quantité totale, puis les incorporer délicatement à la pâte. Finition : Verser dans le moule, lisser, éventuellement saupoudrer de sucre. Cuire environ 35 minutes ; la lame doit ressortir avec quelques miettes sèches.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 55 min Secret de l’expert Beaucoup de beurre, une pâte peu battue et une cuisson douce à 180 °C limitent le gluten et gardent une mie serrée mais moelleuse, même avec des fruits. Le twist gourmand : Caraméliser brièvement les dés de pomme au beurre et à la cassonade avant de les fariner ; le parfum devient irrésistible. LE GESTE INTERDIT : Ne pas cuire en chaleur tournante trop forte ni trop longtemps ; on obtiendrait une croûte sèche et une mie compacte.

Comment conserver et faire varier ce gâteau façon madeleine

On le garde sous cloche deux jours ; au fil des week-ends, on varie simplement les fruits : pommes, poires, fruits rouges, agrumes.