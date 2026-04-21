Apéro : oubliez les chips, cette focaccia ultra moelleuse affole mes invités, personne ne devine ce que j’y mets

À chaque apéro, cette focaccia aux oignons et chorizo déclenche la même réaction incrédule autour de la table. Entre mie gonflée et garniture toute bête, ce sont quelques gestes précis qui font toute la différence.

Une odeur d’huile d’olive chaude, d’oignons qui dorent doucement, de chorizo qui commence à grésiller… et au centre de la table, ce grand pain plat qu’on déchire à la main. La croûte craque, la mie rebondit, les doigts brillent d’huile. On entend juste un « mmmh » collectif.

Et puis arrive la phrase qui fait sourire : « Mais qu’est-ce que tu as mis dedans ? ». On s’attend à une liste d’ingrédients compliqués, alors que cette focaccia d’apéro ultra moelleuse repose sur une pâte bien travaillée et une garniture toute bête : oignons fondants et chorizo. La magie se joue dans la méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Farine italienne type 00 et levure boulangère sèche instantanée

✅ Eau tiède, miel ou sucre, sel fin pour la pâte

✅ Huile d’olive généreuse, gros sel et romarin frais

✅ Gros oignons jaunes, chorizo en fines tranches, herbes et poivre

Pourquoi cette focaccia aux oignons et chorizo fait saliver tout le monde

La base, c’est une pâte très hydratée de pain italien : 500 g de farine 00, 400 g d’eau tiède, 80 g d’huile d’olive, 8 g de levure boulangère sèche instantanée, un peu de miel et de sel. Sans robot, grâce aux rabats successifs et à la fermentation lente au froid, on obtient cette mie alvéolée typique de la focaccia maison ultra moelleuse.

Au-dessus, la garniture de cette focaccia aux oignons et chorizo reste volontairement simple. Des oignons cuits longuement jusqu’à devenir presque confits, du chorizo en fines tranches qui rend son gras parfumé, quelques herbes. Rien ne masque le goût du pain ; tout vient le souligner.

Les secrets d’une focaccia d’apéro ultra moelleuse à préparer la veille

On commence la veille, pour laisser le temps à la fermentation lente au froid de faire son travail. Pâte collante (surtout, on ne rajoute pas de farine), trois séries de rabats, nuit au réfrigérateur, puis seconde pousse dans un plat bien huilé. Juste avant la cuisson en chaleur tournante à 200 °C, le fameux dimpling : ces trous faits du bout des doigts qui emprisonnent l’huile et les saveurs.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, levure, eau tiède et miel, ajouter sel et huile, puis faire trois séries de rabats. Technique : Filmer et laisser 18 h au réfrigérateur, puis transférer dans un plat bien huilé et laisser pousser 2 h. Cuisson : Confire doucement les oignons à l’huile, poivrer, ajouter les herbes, puis garnir avec le chorizo en fines tranches. Finition : Dimpling, filet d’huile, cuisson 23 à 25 minutes à 200 °C, sortie du four avec gros sel et romarin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile, avec un peu d’anticipation 🔍 Le secret de l’expert Beaucoup d’eau, une nuit de fermentation lente au froid et un plat assez petit créent une focaccia gonflée, croustillante dessous. Les oignons fondants cuits longtemps et le chorizo en fines tranches parfument la pâte sans la détremper ni brûler. ✨ Le twist gourmand : Finir les oignons avec une cuillère de miel et un trait de balsamique, puis badigeonner la focaccia chaude d’huile d’olive tiédie à l’ail et saupoudrer d’un voile de parmesan. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rajouter de la farine pour “sécher” la pâte ou l’étaler au rouleau ; on casse les alvéoles et on obtient une focaccia plate et sèche.

Conserver, réchauffer et twister votre focaccia chorizo sans stress

Une fois froide, on glisse les parts de focaccia chorizo sans robot dans un grand sac bien fermé, jusqu’à 3 jours, ou au congélateur. Pour retrouver le moelleux, un passage de 5 à 10 minutes à 160 °C suffit. D’ailleurs, la même base accueille très bien olives, piment, ou copeaux de parmesan pour varier les apéros.