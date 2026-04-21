Menu enfant : ce planning de 10 recettes express et équilibrées va enfin stopper la guerre des repas du soir

Entre manque d’idées et enfants qui boudent les légumes, les soirs tournent vite au casse-tête. Ce menu enfant clé en main promet 5 soirs sereins sans passer des heures en cuisine.

Menu enfant : 10 recettes simples et équilibrées pour régaler vos enfants toute la semaine

Les soirs de semaine sentent parfois le gratin qui attache et les pâtes faites en vitesse. Dans la maison, on entend les cartables claquer, les ventres gargouiller… et les “j’aime pas les légumes” qui montent déjà depuis la table.

Avec un peu d’anticipation, ces soirées peuvent pourtant rimer avec assiettes colorées, desserts simples et temps calme. Un menu enfant pensé sur cinq jours, plat + dessert, suffit à alléger la charge mentale et à rassasier tout le monde. Reste à comprendre comment s’en servir sans y passer la soirée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 escalopes de poulet, chapelure et parmesan pour le poulet parmigiana

✅ 400 g de petits pois surgelés et 10 cl de lait de coco

✅ 4 filets de colin d’Alaska et 400 g d’épinards à la crème

✅ 800 g de fraises bien mûres pour le crumble du vendredi soir

Comment lire ce menu enfant de la semaine (et gagner du temps le soir)

On suit toujours la même logique : cinq soirs, dix recettes pensées pour quatre personnes, avec un plat rassasiant et un dessert maison. Chaque duo respecte une assiette lisible pour les enfants : la moitié en légumes ou fruits, un quart de protéines, un quart de féculents. On mise sur des cuissons douces, au four à 180–200 °C ou à la casserole, pour rester sous les 30 minutes. Ce cadre fixe aide à s’organiser : on sait quoi sortir le matin, quoi préparer la veille et ce qui se cuit pendant les devoirs.

Les 10 recettes de la semaine pour 4 personnes (plat + dessert)

Lundi, le poulet parmigiana croustillant ouvre la semaine, suivi d’un gâteau aux kiwis qui glisse le fruit dans une pâte moelleuse. Mardi, velouté de petits pois au lait de coco et bacon croustillant s’accompagne d’une purée pommes de terre–navets toute douce. Mercredi, salade de maïs rapide puis boulettes de steak haché cœur mozzarella font l’unanimité. Jeudi, crumble salé de colin d’Alaska aux épinards et fondant au chocolat aux Petits Suisses réconfortent. Vendredi, mini croque roulés et crumble aux fraises clôturent la semaine sur une note festive, sans alourdir le repas.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer les ingrédients, laver et couper, préchauffer le four à 180–200 °C. Technique : Paner poulet et croques, façonner les boulettes, mixer velouté, écraser la purée. Cuisson : Cuire doucement au four ou à la casserole, en surveillant couleur et moelleux. Finition : Dresser en petites portions, ajouter crumble, bacon ou herbes pour un effet ludique.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps moyen ≈25 min 🔍 Le secret de l’expert Le menu mise sur des textures rassurantes : panures croustillantes, veloutés lisses, purée légumes–pommes de terre, crumble doré sur poisson ou fruits. Chaque plat associe un aliment refuge à un légume ou un fruit discrètement mis en avant. ✨ Le twist gourmand : Remplacer la chapelure par de la panko et terminer velouté ou colin avec menthe fraîche ou zeste de citron, ajoutés hors du feu. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcuire poulet, poisson ou gâteaux, trop saler malgré parmesan ou bacon, ou servir des portions d’adulte qui découragent les enfants.

Variantes & adaptations selon les goûts des enfants

On peut adapter chaque soir sans casser l’équilibre. Le colin d’Alaska se remplace facilement par du cabillaud ou du saumon, les épinards par des courgettes poêlées. Les boulettes supportent un peu de chapelure trempée dans le lait pour gagner en moelleux.

Côté desserts, le gâteau aux kiwis accueille poires ou pommes, et le crumble aux fraises se marie bien avec quelques framboises. L’essentiel reste de garder le duo plat + dessert structuré : légumes cachés ou visibles dans l’assiette, fruit mis en avant au moment sucré, et des saveurs que les enfants reconnaissent tout de suite.