Apéro : ces courgettes en faux bouquet bluffent tous les invités, sauf si vous faites cette erreur qui les fait tomber

Posées au centre de la table, ces roses de courgettes feuilletées ressemblent à un bouquet plus vrai que nature. À l’apéro, leur cœur chèvre‑jambon et leur feuilleté croustillant réservent une surprise que vos invités ne voient pas venir.

Quand on pose ce plat au milieu de la table, les conversations se figent. On croit voir un bouquet de roses : pétales serrés, verts nuancés, cœur généreux. Puis la chaleur monte, odeur beurrée de four, promesse de croustillant qui fait saliver.

En réalité, chaque fleur est une courgette roulée autour de chèvre frais et de jambon cru, posée sur un socle de pâte dorée. Un apéro trompe‑l’œil, simple mais exigeant : sans les bons gestes, le bouquet s’affaisse. Avec la bonne méthode, on sert un centre de table entièrement comestible.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Roses courgettes–chèvre–jambon : 3 courgettes moyennes, 200 g de chèvre frais, 6 tranches fines de jambon cru

✅ Assaisonnement parfumé : zeste et jus de citron, miel, thym, pincée de piment doux, poivre noir

✅ Écrin feuilleté : 1 pâte feuilletée pur beurre (≈ 230 g), 1 jaune d’œuf, 1 c. à s. de lait

✅ Options gourmandes : quelques feuilles de basilic, noix ou pignons, dés de tomates confites

Originales, belles et succulentes : des roses de courgettes feuilletées comme un bouquet

Ces roses de courgettes feuilletées misent sur le trompe‑l’œil. D’ailleurs, la courgette fine dessine les pétales, le chèvre frais apporte le crémeux acidulé, le jambon cru la pointe salée. En dessous, la pâte feuilletée pur beurre dore et croustille ; chaque bouchée se mange du bout des doigts, comme une fleur qu’on cueille.

Roses de courgettes feuilletées : la méthode inratable qui évite la casse

Pour que le bouquet reste parfait, la texture prime. Les lamelles doivent être presque translucides, assouplies 40 secondes au micro‑ondes puis bien épongées. La crème de chèvre, parfumée au citron, thym, miel et épices, sert de colle. On aligne 6 à 8 rubans, on roule serré, puis une bande de pâte de 3 cm et un moule à muffins gardent chaque rose bien droite.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, couper des lamelles fines, citronner, passer 40 s au micro‑ondes, bien éponger. Technique : Mélanger chèvre, zeste, miel, thym, piment, poivre ; obtenir une crème lisse, assez ferme. Cuisson : Aligner 6 à 8 lamelles qui se chevauchent, tartiner de crème, poser une demi‑tranche de jambon, rouler serré. Finition : Couper la pâte en bandes de 3 cm, entourer la base de chaque rose, placer au moule, dorer, cuire 25 à 30 min à 190 °C, reposer 5 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 55 min 🔍 Le secret de l’expert Des lamelles très fines, assouplies au micro‑ondes, relâchent un peu d’eau avant cuisson et roulent sans casser. Avec la ceinture de pâte et le moule à muffins, la rose reste droite et le feuilletage protège un cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste, miel et noix au chèvre, plus courgettes vertes et jaunes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper épais ou cuire sans moule fait s’affaisser.

Roses de courgettes feuilletées : dressage et variantes

Servir les roses serrées sur un plat rond, parsemées d’herbes ; les garder 24 h au frais, réchauffer quelques minutes. Pour varier, on peut remplacer le jambon par des tomates confites et du basilic, ou glisser noix et pignons dans le chèvre pour un croustillant discret.