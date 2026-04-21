Ce flan au chocolat sans pâte a remplacé tous nos desserts du dimanche : ce geste à ne surtout pas zapper à la cuisson

Chaque dimanche, ce flan au chocolat sans pâte fait taire la table et relègue tartes et gâteaux au second plan. Texture de flan de boulangerie, centre tremblotant : tout se joue sur quelques gestes et un timing précis.

Le dimanche, quand la table se vide et que le café fume encore, on attend le dessert qui fera taire les conversations. Ce flan au chocolat sans pâte arrive en parts nettes, surface lisse, cœur qui ondule à peine, et cette odeur de cacao qui s’installe dans toute la cuisine.

Résultat, les tartes, gâteaux et mousses ont été rangés ; chaque semaine, les enfants réclament « le flan ». Une promesse nette : un flan au chocolat sans pâte au goût franc, préparé la veille et devenu rituel du dimanche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 ml de lait entier

✅ 200 ml de crème liquide entière 30 % MG

✅ 200 g de chocolat noir pâtissier 60 à 70 % cacao

✅ 4 œufs, 120 g de sucre, 45 g de maïzena

Pourquoi ce flan au chocolat sans pâte fait taire tous les autres desserts

Sans pâte, tout se joue dans l’appareil à flan. Le duo lait entier et crème liquide entière apporte ce côté pâtisserie : de la douceur, mais aussi une vraie rondeur qui accroche la cuillère. La maïzena stabilise l’ensemble ; le flan se tient bien à la découpe, sans effet caoutchouc ni grains désagréables sous la dent.

Côté chocolat, on vise un chocolat noir à 60 à 70 % de cacao : assez puissant pour une ganache chocolat bien marquée, mais encore rond pour plaire à tout le monde. Dans un moule rond de 20 à 22 cm, on obtient un flan haut, à la texture de flan de boulangerie, avec bords denses et centre encore vibrant.

La méthode inratable pour un centre fondant et tremblotant

On prépare une ganache en versant le lait-crème frémissant sur le chocolat haché, puis on la mélange aux œufs fouettés avec sucre et maïzena, en tempérant pour ne pas cuire les jaunes. L’appareil cuit ensuite à 170 °C, bords pris mais centre tremblotant, avant un long repos au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 170 °C, chemiser un moule rond 20–22 cm, chauffer lait et crème jusqu’au frémissement. Technique : Verser le lait-crème chaud sur le chocolat haché, lisser la ganache, puis fouetter œufs, sucre et maïzena. Cuisson : Tempérer les œufs avec un peu de ganache, réunir les mélanges, filtrer si besoin, verser dans le moule et cuire 40 à 50 minutes. Finition : Laisser tiédir, réfrigérer au moins 4 heures, démouler bien froid et couper des parts nettes au couteau chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + 40–50 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Cuisson douce, maïzena et repos au froid donnent un flan pris, fondant, au chocolat intense. ✨ Le twist gourmand : Infuser le lait avec un zeste d’orange, puis ajouter le chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop cuire jusqu’à un centre figé : flan sec, sans fondant.

Service, variantes et organisation du dimanche

Servi bien froid, le flan se découpe au couteau chaud en parts nettes, avec crème épaisse ou fruits rouges, et se garde trois jours au réfrigérateur.