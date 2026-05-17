Cette tarte cookie à la ganache chocolat rend les enfants accro : ce détail de cuisson change tout à la maison
À chaque visite, mes neveux réclament cette tarte cookie ganache chocolat noir, au cœur crousti-fondant et au chocolat brillant. Quelle petite technique change tout pour la réussir à tous les coups ?
Mes neveux réclament cette tarte cookie à la ganache chocolat noir à chaque visite : on comprend vite l’addiction
À peine la porte franchie, l’odeur de beurre et de vanille les cueille dans l’entrée. Sur la table, la tarte cookie encore tiède attend : bord croustillant, cœur moelleux, pépites à moitié fondues qui brillent sous la couche sombre de chocolat noir. On entend la petite croûte qui craque sous le couteau, puis ce silence très éloquent de première bouchée.
Depuis quelques goûters, c’est devenu leur demande officielle : la tarte cookie au chocolat, ou rien. On comprend l’obsession quand on voit la base épaisse, dorée sur les bords, encore tendre au centre, mariée à une ganache brillante qui reste fondante même en sortant du frigo. Comment obtenir cette alliance qui fait disparaître la part avant le café ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base cookie : 120 g de beurre mou, 80 g de sucre, 80 g de cassonade, 1 œuf, 220 g de farine, 1 c. à café de levure, vanille, pincée de sel
- ✅ 80 à 120 g de pépites de chocolat noir + une pincée de fleur de sel dans la pâte
- ✅ Ganache : 200 g de chocolat noir pâtissier, 20 cl de crème entière, 20 g de beurre, 1 c. à soupe de miel
- ✅ Finitions et twist : fleur de sel, 40 g de pralin ou fruits secs, zeste d’orange ou café soluble (facultatif)
Pourquoi cette tarte cookie rend les enfants complètement accro
Ce qui les rend accros, c’est le contraste. La base façon cookie, épaisse, reste crousti-fondante : bords dorés, centre presque pâteux. Dessus, la tarte cookie ganache chocolat noir joue le chocolat corsé, lisse, peu sucré. Le sucre-beurre réconfortant du biscuit équilibre l’amertume du cacao.
Étape 1 – Préparer la base cookie qui reste fondante au centre
Pour garder le cœur tendre, on crèmera beurre mou et sucres avant d’ajouter œuf et vanille. Ensuite, on tasse la pâte dans un moule de 24 cm, en remontant sur les bords sans trop la compacter pour ne pas la sécher.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Crémer beurre et sucres, ajouter œuf, vanille, ingrédients secs, pépites.
- Technique : Tasser la pâte dans le moule 24 cm, remonter légèrement les bords.
- Cuisson : Cuire à 180 °C 16–18 min ; laisser refroidir, préparer la ganache 1:1 crème/chocolat.
- Finition : Verser la ganache lisse sur la base froide, réfrigérer 1 h, finir fleur de sel et pralin, découper au couteau chaud.
Organisation et conservation : la tarte cookie de “visite officielle”
La base se prépare la veille, filmée à température ambiante ; la tarte montée se garde au frais, sortie 15 minutes avant.
En bref
- 🍪 À chaque goûter, cette tarte cookie ganache chocolat noir s'impose sur la table familiale et fait craquer les enfants comme les adultes.
- 👨🍳 Base de cookie épaisse, cuisson minutée et ganache chocolat noir au ratio 1:1 forment un duo crousti-fondant au chocolat lisse et brillant.
- ✨ Quelques gestes précis sur la cuisson, le repos et la découpe suffisent à transformer ce dessert simple en tarte cookie franchement addictive.
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