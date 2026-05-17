J’ai remplacé le gruyère par ce fromage dans ma tarte à la tomate : depuis, plus personne ne veut de l’ancienne

Un simple changement de fromage a bouleversé cette tarte à la tomate servie un soir d’été à la maison. Comment cette version plus légère a-t-elle fait oublier l’ancienne ?

Une tarte à la tomate qui cuit, ça sent tout de suite l’été : pâte chaude, tomates rôties, herbes qui éclatent dans l’huile. On imagine déjà la salade verte, les assiettes qui claquent, et la première part encore brûlante.

Longtemps, on a suivi le réflexe gruyère râpé sans réfléchir, pourvu que ça gratine. Jusqu’au jour où la tomme a pris sa place sur la tarte : même dorure, mais texture fondante, goût plus subtil, et une tomate enfin libre de s’exprimer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée ou brisée pur beurre (≈ 250 g)

✅ 5 à 6 tomates mûres (≈ 700–800 g), sel, poivre, 1 pincée de sucre

✅ 120 g de tomme de vache à pâte pressée, râpée finement

✅ 1–2 c. à s. de moutarde, 1 c. à s. semoule ou chapelure, huile, herbes, basilic

Pourquoi on a laissé tomber le gruyère dans la tarte à la tomate

Sur cette tarte, le gruyère fait le travail mais manque de nuance : il fond vite, forme un couvercle uniforme qui se fige et, souvent, couvre tout de son sel. Quand les tomates sont juteuses, le dessous ramollit, le dessus cartonne et le fruit disparaît presque.

La tomme râpée, au contraire, garde une mâche. Sa richesse lactée se mêle au jus des tomates, la surface dore par petites plaques croustillantes tandis que le cœur reste souple. On obtient une tarte à la tomate sans gruyère, légère, avec une tomate très présente.

Comment réussir une tarte à la tomate à la tomme râpée

Tout commence par la gestion de l’eau. On coupe les tomates en rondelles, on les sale légèrement, puis on les laisse égoutter quinze à vingt minutes sur papier absorbant ou grille. Pendant ce temps, on précuit la pâte piquée dix minutes à 200 °C.

À la sortie du four, on badigeonne de moutarde, on saupoudre de semoule ou chapelure, puis on range les tomates serrées, poivrées. Il ne reste qu’à couvrir d’une fine couche de tomme râpée, juste assez pour gratiner sans cacher complètement les rondelles.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les tomates, saler, laisser égoutter sur papier absorbant ou grille. Technique : Foncer le moule, piquer la pâte, précuire dix minutes à 200 °C. Cuisson : Garnir de moutarde et semoule, disposer les tomates, ajouter la tomme. Finition : Cuire jusqu’à gratinage doré, laisser reposer quelques minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45–55 min 🔍 Le secret de l’expert Une tomme un peu plus grasse et moins salée que le gruyère fond sans sécher, enrobant les tomates au lieu de les recouvrir d’une plaque compacte. ✨ Le twist gourmand : Pour un contraste encore plus gourmand, glisser une très fine pluie de tomme sous les tomates, directement sur la moutarde. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ce qu’il faut éviter absolument : une couche épaisse de fromage et des tomates non égouttées, combo garanti pour une tarte lourde, aqueuse et sans relief.

Servir et conserver la tarte à la tomme râpée

On la sert tiède avec une salade verte, ou froide le lendemain en pique-nique.