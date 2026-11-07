Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : une haie de charmille de 25 mètres peut coûter moins de 100 euros dès novembre

En novembre, une simple haie de charmille peut remplacer 25 m de grillage sans faire exploser le budget. Entre jeunes charmes en racines nues et paillage malin, l’addition réserve une bonne surprise.

Clôture grillagée, vis-à-vis direct et portefeuille qui dit stop : beaucoup renoncent à la haie de jardin, jugée trop chère. Pourtant, novembre ouvre une fenêtre en or pour installer une vraie haie végétale sans se ruiner, à condition de changer de stratégie d’achat.

La bonne surprise, c’est la haie de charmille, composée de charmes communs (Carpinus betulus), robustes et élégants. Leur feuillage, qui brunit mais reste accroché une grande partie de l’hiver, protège des regards presque toute l’année. Reste à voir comment couvrir 25 m pour moins de 100 €.

Pourquoi miser sur la charmille quand on a un petit budget

Le charme commun supporte très bien les tailles répétées et résiste jusqu’à environ –25 °C, ce qui le rend parfait pour la plupart des jardins français. Il accepte les sols ordinaires, même argileux et frais, et forme vite un rideau dense, très graphique, façon jardin à la française.

Côté budget, le secret se joue sur le type de plants. Au lieu des grands sujets en pot, on choisit de jeunes charmes de 30 à 50 cm, vendus en racines nues dès novembre. Proposés en lots, ils coûtent environ 1,20 à 1,50 € pièce chez les pépiniéristes, bien moins que les grands formats en conteneur.

25 m de haie pour moins de 100 € : le bon calcul

À raison de 2 plants par mètre, espacés de 50 cm, 25 m de haie demandent 50 charmes. Selon les prix relevés, cela représente 60 à 75 € de végétaux. Il reste donc entre 25 et 40 € pour une éventuelle livraison, un peu de compost mûr et du paillage protecteur pour l’hiver.

50 plants en racines nues : 60–75 € ;

compost ou fumier bien décomposé : 0–20 € (compost maison bienvenu) ;

paillage maison (feuilles mortes, tontes sèches, BRF) : 0 €.

Nous avons tous déjà blêmi devant le devis d’une haie prête à planter ; ici, en détaillant poste par poste, cette charmille reste sous la barre des 100 €. En misant sur de jeunes plants, le dicton « le temps, c’est de l’argent » prend tout son sens, souligne Le Parisien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie réalisée 50 à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On joue sur des plants en racines nues très abordables, plantés en repos végétatif, puis protégés par un paillage qui limite arrosages et pertes. 💡 Le petit plus : profiter d’une commande groupée avec voisins ou amis permet souvent de réduire fortement, voire d’annuler, les frais de livraison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser sécher les racines nues ou négliger les arrosages les deux premiers étés, au risque de perdre une partie de la haie.

Planter en novembre pour une charmille qui tient des décennies

Novembre marque la période idéale pour planter ces jeunes charmes en racines nues, tant que le sol n’est ni gelé ni détrempé. On trace la ligne au cordeau, on désherbe une bande d’environ 1 m, puis on ouvre une tranchée de 40 à 50 cm de profondeur, ameublie et enrichie de compost mûr.

La mise en terre est simple : racines bien étalées, collet au niveau du sol, rebouchage, tassement léger et arrosage copieux, même s’il pleut. On installe aussitôt un paillage épais, sans toucher les troncs, puis on surveille l’arrosage les deux premiers étés. Dès le premier hiver, si les tiges sont filantes, on les raccourcit d’un tiers pour lancer la ramification ; ensuite, deux tailles par an, en juin et en septembre, suffisent, en évitant les coupes lourdes entre le 15 mars et le 31 juillet, comme le rappelle la LPO.