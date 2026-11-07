J’allais laisser pourrir les coings du voisin : ce geste tout simple en a fait mon meilleur clafoutis de l’année
Un dimanche, un simple cageot de coings offert par mon voisin a bouleversé mon dessert de cuisine familiale. De cette corvée annoncée est né un clafoutis aux coings fondant, grâce à un geste inattendu.
Un dimanche, la cuisine embaumait la vanille et le sucre roux. Dans le four, un clafoutis aux coings gonflait doucement ; la surface dorée frémissait à peine, et sous la cuillère, on sentait les fruits presque confits, pris dans une pâte encore tremblante.
Quelques jours plus tôt, ce n’était qu’un cageot de coings du voisin, accepté par politesse, un peu encombrant sur le plan de travail. Des fruits jaunes, durs, qu’on associe surtout aux pâtes de fruits. Comment en tirer un dessert du dimanche vraiment fondant ? La réponse tient en un pochage patient et en un appareil très simple.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 coings moyens, 1 litre d’eau, 120 g de sucre roux, 1 gousse de vanille
- ✅ 3 œufs, 90 g de farine, 70 g de sucre en poudre, 1 pincée de sel fin
- ✅ 25 cl de lait entier, 10 cl de crème liquide entière
- ✅ 30 g de beurre doux, un peu de sucre glace pour la finition
Le cageot de coings du voisin, du cadeau encombrant au dessert du dimanche
On connaît tous ce moment : un voisin sonne, pose un cageot de coings sur la table et repart avec un sourire. On remercie, mais on pense surtout à la dureté de ces fruits et aux clafoutis ratés, où les morceaux restent fermes et un peu râpeux. Pourtant, ces coings ont un parfum incroyable, entre fleur et miel. Bien travaillés, ils donnent un clafoutis aux coings généreux, très parfumé, qui ne demande qu’un peu de temps plus que de technique.
Le secret d’un clafoutis aux coings fondant : pochage vanillé et appareil souple
L’erreur fréquente consiste à glisser les coings crus dans la pâte, comme des pommes. Ils ressortent souvent durs, et la pâte paraît sèche. La solution : un long pochage dans un sirop vanillé. On frotte les coings sous l’eau, on les coupe en quartiers, on retire cœur et pépins, puis on les laisse frémir 25 à 35 minutes dans l’eau, le sucre roux et la vanille jusqu’à ce qu’ils soient tendres à la pointe du couteau. Bien égouttés, ils se rangent dans un plat beurré. On prépare alors l’appareil : œufs et sucre, puis farine et sel, avant de détendre avec lait et crème ; on fouette juste assez pour une pâte lisse. Il ne reste qu’à verser sur les fruits et enfourner à 180 °C, jusqu’à dessus doré et centre presque pris.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Frotter, couper et pocher les coings 25 à 35 minutes dans un sirop eau, sucre roux et vanille, puis bien les égoutter.
- Technique : Beurrer généreusement un plat, y disposer serrés les quartiers de coing, puis monter une pâte lisse avec œufs, sucre, farine, sel, lait et crème.
- Cuisson : Verser l’appareil fluide sur les fruits et cuire à 180 °C pendant 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit bien doré.
- Finition : Laisser tiédir, saupoudrer de sucre glace, ajouter éventuellement des amandes effilées grillées et servir le clafoutis aux coings encore tiède.
Servir, conserver et twister ce clafoutis aux coings du dimanche
Ce clafoutis aux coings pochés se savoure tiède, simplement poudré de sucre glace. D’ailleurs, une cuillerée de crème fraîche épaisse, une boule de glace à la vanille ou un peu de yaourt grec sucré lui vont à merveille. On peut ajouter un voile d’amandes effilées grillées pour le contraste. Au réfrigérateur, il se garde deux jours, bien couvert. Un passage quelques minutes dans un four doux lui rend sa texture souple. Le lendemain, on le sert en petites parts au petit-déjeuner, ou en cubes mêlés à un yaourt, comme un dessert de boulangerie à la maison.
En bref
- 🍐 Un voisin me laisse un cageot de coings un dimanche, et cette corbeille encombrante finit en clafoutis aux coings devenu mon dessert fétiche.
- 🔥 Une préparation douce des coings avant le passage au four change complètement la texture, évitant les fruits durs et le clafoutis sec redouté.
- 🍮 Entre parfum de vanille, astuces de cuisson et idées pour accommoder les restes, ce clafoutis aux coings réserve quelques surprises très réconfortantes.
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