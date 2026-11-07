J’allais laisser pourrir les coings du voisin : ce geste tout simple en a fait mon meilleur clafoutis de l’année

Un dimanche, un simple cageot de coings offert par mon voisin a bouleversé mon dessert de cuisine familiale. De cette corvée annoncée est né un clafoutis aux coings fondant, grâce à un geste inattendu.

Un dimanche, la cuisine embaumait la vanille et le sucre roux. Dans le four, un clafoutis aux coings gonflait doucement ; la surface dorée frémissait à peine, et sous la cuillère, on sentait les fruits presque confits, pris dans une pâte encore tremblante.

Quelques jours plus tôt, ce n’était qu’un cageot de coings du voisin, accepté par politesse, un peu encombrant sur le plan de travail. Des fruits jaunes, durs, qu’on associe surtout aux pâtes de fruits. Comment en tirer un dessert du dimanche vraiment fondant ? La réponse tient en un pochage patient et en un appareil très simple.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 coings moyens, 1 litre d’eau, 120 g de sucre roux, 1 gousse de vanille

✅ 3 œufs, 90 g de farine, 70 g de sucre en poudre, 1 pincée de sel fin

✅ 25 cl de lait entier, 10 cl de crème liquide entière

✅ 30 g de beurre doux, un peu de sucre glace pour la finition

Le cageot de coings du voisin, du cadeau encombrant au dessert du dimanche

On connaît tous ce moment : un voisin sonne, pose un cageot de coings sur la table et repart avec un sourire. On remercie, mais on pense surtout à la dureté de ces fruits et aux clafoutis ratés, où les morceaux restent fermes et un peu râpeux. Pourtant, ces coings ont un parfum incroyable, entre fleur et miel. Bien travaillés, ils donnent un clafoutis aux coings généreux, très parfumé, qui ne demande qu’un peu de temps plus que de technique.

Le secret d’un clafoutis aux coings fondant : pochage vanillé et appareil souple

L’erreur fréquente consiste à glisser les coings crus dans la pâte, comme des pommes. Ils ressortent souvent durs, et la pâte paraît sèche. La solution : un long pochage dans un sirop vanillé. On frotte les coings sous l’eau, on les coupe en quartiers, on retire cœur et pépins, puis on les laisse frémir 25 à 35 minutes dans l’eau, le sucre roux et la vanille jusqu’à ce qu’ils soient tendres à la pointe du couteau. Bien égouttés, ils se rangent dans un plat beurré. On prépare alors l’appareil : œufs et sucre, puis farine et sel, avant de détendre avec lait et crème ; on fouette juste assez pour une pâte lisse. Il ne reste qu’à verser sur les fruits et enfourner à 180 °C, jusqu’à dessus doré et centre presque pris.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Frotter, couper et pocher les coings 25 à 35 minutes dans un sirop eau, sucre roux et vanille, puis bien les égoutter. Technique : Beurrer généreusement un plat, y disposer serrés les quartiers de coing, puis monter une pâte lisse avec œufs, sucre, farine, sel, lait et crème. Cuisson : Verser l’appareil fluide sur les fruits et cuire à 180 °C pendant 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit bien doré. Finition : Laisser tiédir, saupoudrer de sucre glace, ajouter éventuellement des amandes effilées grillées et servir le clafoutis aux coings encore tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total env. 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Le pochage dans un sirop léger assouplit la chair très ferme du coing, fixe la vanille et atténue l’astringence des tanins. Les quartiers restent nets mais fondants. Ensuite, on mélange la farine sans excès pour éviter une texture élastique et garder un flan onctueux. ✨ Le twist gourmand : Glisser un zeste de citron, une étoile de badiane ou un petit bâton de cannelle dans le sirop de pochage, puis parsemer le dessus d’amandes effilées grillées en fin de cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les coings crus directement dans la pâte. Ils restent durs et astringents, tout en détrempant le centre. Autre erreur fréquente : ne pas assez égoutter les fruits avant de verser l’appareil.

Servir, conserver et twister ce clafoutis aux coings du dimanche

Ce clafoutis aux coings pochés se savoure tiède, simplement poudré de sucre glace. D’ailleurs, une cuillerée de crème fraîche épaisse, une boule de glace à la vanille ou un peu de yaourt grec sucré lui vont à merveille. On peut ajouter un voile d’amandes effilées grillées pour le contraste. Au réfrigérateur, il se garde deux jours, bien couvert. Un passage quelques minutes dans un four doux lui rend sa texture souple. Le lendemain, on le sert en petites parts au petit-déjeuner, ou en cubes mêlés à un yaourt, comme un dessert de boulangerie à la maison.