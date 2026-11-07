Butternut : oubliez le velouté, ce dip d’apéro l’a remplacé et le bol de chips est resté plein
Un samedi soir, une butternut rôtie a quitté la casserole de velouté pour atterrir au centre de la table, dans un grand bol orangé. Ce houmous d’automne, prêt en moins d’une heure, promet un apéro maison qui ringardise discrètement le bol de chips.
Une odeur de courge rôtie se mêle au cumin, l’ail chauffe doucement, et la cuisine prend des airs d’automne. Sur la table basse, un grand plat orangé, lisse et brillant d’huile d’olive, attire les regards. À côté, le bol de chips ne bouge presque pas.
On a l’habitude de transformer la butternut en velouté, de sortir les mêmes biscuits apéro. Un samedi, on l’a rôtie, mixée avec pois chiches et tahini : ce houmous de butternut rôtie a tout changé. Depuis, on s’y prend ainsi pour bluffer les invités.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g de chair de butternut rôtie
- ✅ 400 g de pois chiches en boîte, égouttés
- ✅ 3 c. à soupe d’aquafaba (jus de pois chiches)
- ✅ 2 c. à soupe de tahini
- ✅ 1 citron jaune (le jus)
- ✅ 1 gousse d’ail
- ✅ 1 c. à café de cumin moulu
- ✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive (+ un filet pour servir)
- ✅ Sel fin, poivre noir moulu
- ✅ 1 c. à soupe de graines de sésame
- ✅ Quelques brins de persil plat ou de coriandre fraîche
Le déclic d’un samedi soir : quand la butternut quitte le velouté pour l’apéro
La butternut rôtie, passée à 200 °C avec de l’huile d’olive, sel et cumin, donne une base sucrée-salée parfumée. On lui ajoute pois chiches égouttés, tahini, citron et ail pour un mélange simple, pensé pour remplacer le bol de chips.
Étapes clés : le pas-à-pas ultra simple
Pour réussir ce houmous de butternut rôtie, on coupe la courge en dés, on les rôtit jusqu’à ce qu’ils soient bien fondants, puis on les mixe encore tièdes avec pois chiches, tahini, ail, huile et citron en ajoutant l’aquafaba petit à petit, jusqu’à texture ultra lisse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : égoutter les pois chiches, couper la butternut en dés, réunir tous les ingrédients.
- Technique : enrober la courge d’huile, sel et cumin, la rôtir à 200 °C.
- Cuisson : mettre butternut tiède, pois chiches, tahini, ail, citron et huile dans le mixeur.
- Finition : ajouter l’aquafaba peu à peu, mixer lisse, rectifier l’assaisonnement, parsemer de sésame et d’herbes.
Comment servir ce houmous à l’apéro (et oublier le bol de chips)
On sert ce houmous tiède avec pain de campagne grillé, crackers aux graines, carotte, concombre et radis croquants. Préparé la veille et gardé au réfrigérateur dans une boîte hermétique, il se conserve deux jours ; on le détend alors avec un filet d’huile.
En bref
- 🍂 Un samedi soir d’automne, ce houmous de butternut rôtie a remplacé le velouté habituel et a tout changé à l’apéro.
- 🥣 La courge rôtie, mixée avec pois chiches, tahini, citron et aquafaba, se transforme en tartinade ultra onctueuse, parfaite pour y tremper tout l’apéro.
- 🤫 Astuces de texture, ordre de mixage et idées d’accompagnements transforment ce bol orangé en star de la table, reléguant les chips au second plan.
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