Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : installer ses arbres fruitiers et rosiers le 25 novembre donne une saison d'avance

Le 25 novembre, alors que le jardin semble s’endormir, la Sainte-Catherine ouvre en réalité la grande saison des plantations. Quels fruitiers, rosiers et bulbes installer maintenant pour offrir une longueur d’avance à votre jardin de printemps ?

Le 25 novembre approche, les feuilles ont jauni et le jardin semble s’endormir. Pourtant, c’est précisément maintenant que se joue la saison prochaine : un arbre fruitier planté à la bonne date prend presque une demi-année d’avance sur celui installé au printemps. Novembre n’est donc pas un mois mort, mais une vraie fenêtre de lancement pour votre futur verger et vos massifs.

Le célèbre dicton, cité par Info Nord, le rappelle avec poésie : « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». Derrière cette phrase, une réalité très concrète pour qui jardine en France. Sol encore tiède, pluies régulières, plantes au repos… tout pousse à sortir la bêche. Reste à savoir ce que l’on peut vraiment planter, et comment éviter les erreurs qui font rater une reprise.

Pourquoi planter à la Sainte-Catherine change tout

En novembre, le sol garde encore autour de 10 à 12 °C alors que l’air s’est déjà bien rafraîchi. Les racines continuent donc de travailler, tandis que la partie aérienne est au repos. C’est l’idéal pour installer **arbres fruitiers**, **rosiers** et **bulbes à floraison printanière** sans stress hydrique. Le Parisien rappelle une règle simple pour vérifier l’état du terrain : « Si elle colle aux doigts et forme une masse compacte, mieux vaut attendre quelques jours qu’elle s’assèche » avant de planter.

Les végétaux caducs sont entrés en **repos végétatif** : la sève est redescendue, ils ont cessé de pousser en surface mais les racines ont continué à s’ancrer tout l’hiver. Résultat, au printemps, vos plantations de novembre sont déjà bien installées et nécessitent beaucoup moins d’arrosage que celles faites en avril. La bonne fenêtre s’étend de la mi-novembre à fin décembre, hors périodes de gel durable.

Que planter en novembre : fruitiers, rosiers et bulbes à fleurs

Nous avons tous déjà hésité devant une étiquette « racines nues » ou un sac de bulbes sans trop savoir si c’était le bon moment. Autour de **Sainte-Catherine**, on peut miser sur quelques valeurs sûres :

Des **arbres fruitiers à racines nues** (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers) tant que le sol n’est ni gelé ni détrempé.

Des **rosiers** buissons, grimpants ou paysagers, eux aussi en racines nues, bien plus économiques.

Des **bulbes à floraison printanière** : tulipes, narcisses, crocus, perce-neige, muscaris.

Quelques vivaces rustiques (rudbeckias, échinacées…) pour étoffer les massifs.

Le bon geste reste simple : un trou large (au moins deux fois la motte), une terre ameublie et désherbée, le point de greffe des fruitiers maintenu juste au-dessus du sol, celui des rosiers légèrement enterré en climat froid. Les bulbes aiment un sol drainé et une profondeur égale à deux ou trois fois leur hauteur. Beaucoup de jardiniers ont déjà perdu des plants en plantant dans une cuvette gorgée d’eau : à surveiller de près.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps 1 saison d’avance 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En novembre, le sol reste plus chaud que l’air et les arbres caducs sont en dormance. Toute leur énergie se concentre alors dans les racines, qui se développent tranquillement tout l’hiver. Plantés à la Sainte-Catherine, fruitiers et rosiers démarrent donc le printemps avec un système racinaire déjà en place, plus résistant à la sécheresse. 💡 Le petit plus : grouper sur une même journée plantation des fruitiers, des rosiers et des bulbes sous leurs branches permet de créer en une fois un coin verger-fleuris, facile à arroser et à pailler ensemble. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter dans une terre gorgée d’eau ou gelée et enterrer le point de greffe des fruitiers, sous peine de pourrissement et de mauvaise reprise.

Comment faire durer les bienfaits de ces plantations d’automne

Une fois plantés, arbres, rosiers et bulbes ont besoin d’un bon arrosage de plombage, même s’il a plu, puis d’un **paillage** généreux (feuilles mortes, broyat) en laissant le collet à l’air. Dans les régions froides, une petite butte de terre au pied des rosiers a protégé efficacement de nombreuses souches des gels intenses. En climat doux, un simple paillis suffit souvent.

En choisissant des variétés rustiques et locales, adaptées à votre région, on sécurise encore davantage la reprise face aux printemps de plus en plus secs. Associer bulbes sous les fruitiers et rosiers avec quelques vivaces permet d’avoir, dès l’an prochain, un jardin qui fleurit par vagues sans demander des heures d’arrosage. Novembre devient alors le mois où l’on dessine tranquillement le décor des saisons à venir.