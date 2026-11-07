Ces frites croustillantes sans friture faites avec cette semoule italienne au parmesan affolent l'apéro

A l’heure de l’apéro, la polenta quitte la casserole pour se transformer en frites dorées au parmesan, croustillantes dehors et moelleuses dedans. Voici la règle simple qui change tout au four, sans une goutte de friture.

A l’heure où l’on aligne les verres sur la table, une odeur de fromage chaud envahit la cuisine. Sur la plaque, des bâtonnets dorés de polenta croustillent, bords grillés et cœur moelleux.

On est loin de la polenta servie à la cuillère ; ici, la semoule se fige, se tranche en frites épaisses qui se croquent comme à la trattoria. Reste à maîtriser la méthode pour qu’elles sortent vraiment croustillantes, sans friture.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 250 g de polenta instantanée, 1 L d’eau, 250 ml de lait entier

✅ 1 cube de bouillon de légumes, sel, poivre noir, noix de muscade

✅ 30 g de beurre doux et 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 100 g de parmesan fraîchement râpé (fin)

Frites de polenta croustillantes au parmesan : les bons produits

Pour des frites de polenta qui se tiennent, on choisit une polenta instantanée à grains fins. Avec 250 g pour 1 L d’eau et 250 ml de lait entier, la texture est dense sans être sèche. Bouillon de légumes, beurre et sel relèvent le maïs, tandis qu’un parmesan finement râpé, dedans et dessus, apporte goût et croûte.

Frites de polenta croustillantes au parmesan : la méthode pour une croûte dorée

Le croustillant se joue dès la casserole : liquide assaisonné à frémissement, polenta versée en pluie et fouettée jusqu’à épaississement, qui se décolle des parois. Hors du feu, on ajoute beurre et fromage, on étale sur 2 cm dans un plat huilé, puis on laisse figer avant de trancher ; tiède, elle se casse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chauffer eau, lait, bouillon, sel, poivre, muscade jusqu’au frémissement puis verser la polenta en pluie. Technique : Fouetter sur feu doux jusqu’à ce qu’elle épaississe, incorporer beurre et 50 g de parmesan. Cuisson : Étaler aussitôt sur 2 cm dans un plat huilé, laisser refroidir puis placer au réfrigérateur. Finition : Démouler, couper en bâtonnets, aligner sur une plaque, huiler, parsemer de parmesan et cuire à 220 °C, chaleur tournante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de repos 1 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Polenta très épaisse + long repos au froid : l’amidon se fige et la plaque devient stable. Au four, la surface s’assèche, l’huile d’olive et le parmesan fondus créent une croûte craquante autour d’un cœur tendre. ✨ Le twist gourmand : Assaisonner le liquide de cuisson avec ail en poudre, paprika fumé ou piment d’Espelette, et mêler un peu de parmesan à du thym haché. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner une polenta encore tiède ou trop épaisse, ou serrer les bâtonnets : ils collent, se gorgent d’huile et ressortent mous.

Frites de polenta croustillantes au parmesan : service, sauces et variantes

A l’apéro, on sert ces bâtonnets bien chauds avec une sauce tomate relevée, un pesto ou une crème de poivrons : le cœur moelleux aime les sauces généreuses. En plat, ils remplacent les pommes de terre avec poulet rôti, ragout ou légumes rôtis ; quelques herbes fraîches au sortir du four suffisent.