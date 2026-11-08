Tarte poulet-champignons sans pâte : ce fond de pommes de terre croustillant cache un geste à ne surtout pas rater
Envie d’une tarte poulet champignons sans pâte qui ne se casse plus à la découpe ? Ce fond de pommes de terre croustillant, pensé pour la cuisine du quotidien, cache un geste clé à maîtriser.
Au moment de couper, la lame traverse d’abord une croûte dorée qui craque, puis un cœur crémeux où poulet, champignons et fromage se mélangent. Aucune pâte brisée pourtant ; sous la garniture, un lit de pommes de terre bien tassées joue les bases croustillantes du plat.
On connaît les quiches sans pâte qui rendent de l’eau et s’affaissent à la découpe. Ici, la promesse est autre : une tarte poulet champignons sans pâte, au fond de pommes de terre crousti-moelleux, qui se coupe encore chaude sans s’écraser dans l’assiette.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 à 1,2 kg de pommes de terre polyvalentes, 20 à 30 g de beurre fondu
- ✅ 200 g de blanc de poulet, 300 g de champignons de Paris, 1 oignon
- ✅ 120 g de fromage râpé, 3 œufs, 200 ml de crème liquide 20 % MG
- ✅ Aneth frais, sauce soja, paprika, ail en poudre, huile, sel, poivre
Les bons ingrédients pour une tarte poulet champignons qui se tient
Pour un fond de pommes de terre qui se découpe net, on choisit des variétés polyvalentes comme Agata, Monalisa ou Marabel. Avec 1 à 1,2 kg, 3 œufs, 200 ml de crème et 120 g de fromage, la base reste fondante mais se tient.
Le duo 200 g de poulet et 300 g de champignons de Paris donne une garniture généreuse sans excès. Aneth frais, paprika, ail en poudre, pointe de sauce soja, sel et poivre affûtent le goût sans l’alourdir.
Étape 1 – Le fond de pommes de terre qui remplace la pâte brisée
On cuit les pommes de terre à l’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient très tendres. Égouttées avec soin, elles sont écrasées encore chaudes dans un moule beurré de 24 cm, en les faisant remonter sur les bords pour former une croûte.
Le tassage est décisif : plus la couche est compacte, plus l’amidon se soude en refroidissant. Badigeonnées de beurre fondu puis précuites 20 minutes à 180 °C, les pommes de terre gagnent ce relief légèrement croustillant qui supporte l’appareil sans se fissurer.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire les pommes de terre à l’eau salée, les égoutter, les écraser chaudes dans le moule beurré, tasser, beurrer, précuire 20 min à 180 °C.
- Technique : Assaisonner le poulet de sel et paprika, le dorer dans l’huile ; dans la même poêle, faire revenir l’oignon puis les champignons à feu vif jusqu’à évaporation.
- Cuisson : Fouetter œufs, crème, aneth, ail en poudre et sel. Sur le fond précuit, répartir poulet, fromage râpé puis mélange oignon‑champignons.
- Finition : Verser l’appareil, enfourner 30 à 35 min à 180 °C ; laisser reposer 5 à 10 min avant de couper les parts.
Variantes & idées pour recycler les restes
Restes de rôti, dés de jambon ou saumon émietté remplacent le poulet sans changer les quantités. Les parts se gardent deux jours au frais et se réchauffent doucement au four.
En bref
- 🥔 Tarte poulet champignons sans pâte, fond de pommes de terre tassé et précuit, pensée pour éviter les quiches qui rendent de l’eau à la découpe.
- 🍗 Cuisson des pommes de terre, poulet doré au paprika, champignons bien asséchés et appareil crémeux à l’aneth construisent une tarte salée stable et généreuse.
- 🧀 Entre croûte croustillante, fromage filant et variantes possibles avec restes de viande ou légumes, cette tarte réserve encore quelques surprises à ceux qui l’adoptent.
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