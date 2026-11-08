Tarte poulet-champignons sans pâte : ce fond de pommes de terre croustillant cache un geste à ne surtout pas rater

Envie d’une tarte poulet champignons sans pâte qui ne se casse plus à la découpe ? Ce fond de pommes de terre croustillant, pensé pour la cuisine du quotidien, cache un geste clé à maîtriser.

Au moment de couper, la lame traverse d’abord une croûte dorée qui craque, puis un cœur crémeux où poulet, champignons et fromage se mélangent. Aucune pâte brisée pourtant ; sous la garniture, un lit de pommes de terre bien tassées joue les bases croustillantes du plat.

On connaît les quiches sans pâte qui rendent de l’eau et s’affaissent à la découpe. Ici, la promesse est autre : une tarte poulet champignons sans pâte, au fond de pommes de terre crousti-moelleux, qui se coupe encore chaude sans s’écraser dans l’assiette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 à 1,2 kg de pommes de terre polyvalentes, 20 à 30 g de beurre fondu

✅ 200 g de blanc de poulet, 300 g de champignons de Paris, 1 oignon

✅ 120 g de fromage râpé, 3 œufs, 200 ml de crème liquide 20 % MG

✅ Aneth frais, sauce soja, paprika, ail en poudre, huile, sel, poivre

Les bons ingrédients pour une tarte poulet champignons qui se tient

Pour un fond de pommes de terre qui se découpe net, on choisit des variétés polyvalentes comme Agata, Monalisa ou Marabel. Avec 1 à 1,2 kg, 3 œufs, 200 ml de crème et 120 g de fromage, la base reste fondante mais se tient.

Le duo 200 g de poulet et 300 g de champignons de Paris donne une garniture généreuse sans excès. Aneth frais, paprika, ail en poudre, pointe de sauce soja, sel et poivre affûtent le goût sans l’alourdir.

Étape 1 – Le fond de pommes de terre qui remplace la pâte brisée

On cuit les pommes de terre à l’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient très tendres. Égouttées avec soin, elles sont écrasées encore chaudes dans un moule beurré de 24 cm, en les faisant remonter sur les bords pour former une croûte.

Le tassage est décisif : plus la couche est compacte, plus l’amidon se soude en refroidissant. Badigeonnées de beurre fondu puis précuites 20 minutes à 180 °C, les pommes de terre gagnent ce relief légèrement croustillant qui supporte l’appareil sans se fissurer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre à l’eau salée, les égoutter, les écraser chaudes dans le moule beurré, tasser, beurrer, précuire 20 min à 180 °C. Technique : Assaisonner le poulet de sel et paprika, le dorer dans l’huile ; dans la même poêle, faire revenir l’oignon puis les champignons à feu vif jusqu’à évaporation. Cuisson : Fouetter œufs, crème, aneth, ail en poudre et sel. Sur le fond précuit, répartir poulet, fromage râpé puis mélange oignon‑champignons. Finition : Verser l’appareil, enfourner 30 à 35 min à 180 °C ; laisser reposer 5 à 10 min avant de couper les parts.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Pommes de terre écrasées très chaudes, bien tassées puis précuites seules : l’amidon se soude et forme une coque qui reste croustillante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter beaucoup d’aneth dans l’appareil, une larme de sauce soja aux champignons et un fromage bien filant comme comté ou mozzarella. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre des champignons encore gorgés d’eau sur le fond : ils détrempent le fromage, ramollissent l’amidon et font se casser la tarte.

Variantes & idées pour recycler les restes

Restes de rôti, dés de jambon ou saumon émietté remplacent le poulet sans changer les quantités. Les parts se gardent deux jours au frais et se réchauffent doucement au four.