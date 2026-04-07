Cette quiche sans pâte au fromage filant, prête pendant que vous mettez la table, va vous faire oublier la pâte brisée

Ce soir, la pâte brisée reste au placard : cette quiche sans pâte au fromage filant passe du bol au four en quelques minutes. En suivant trois gestes simples, vous obtenez un dîner doré, fondant, qui ne se délite jamais à la découpe.

Dans le four, le plat gonfle doucement ; ça sent le poivron rôti, la mozzarella qui gratine, le beurre d’œuf au lait. La surface dore par taches et, à la découpe, le fromage filant s’étire.

On parle ici d’une vraie quiche sans pâte : rien à abaisser, pas de fond détrempé, juste un appareil minute qui cuit pendant qu’on dresse la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 œufs, 30 cl de lait, 20 cl de crème

✅ 60 g de farine de blé

✅ 200 g de mozzarella bien égouttée

✅ 2 poivrons rôtis, 1 oignon, huile d’olive, moutarde, muscade, sel, poivre

Pourquoi vous pouvez oublier la pâte brisée (et gagner du temps)

Ici, la pâte brisée reste au placard ; ce sont les œufs, le lait, la crème et la farine qui créent la base. En cuisant, l’ensemble prend comme un flan salé et maintient les poivrons et la mozzarella bien en place.

Avec ce ratio simple — 4 œufs, 50 cl de liquide, 60 g de farine, 200 g de fromage — on obtient une quiche sans pâte au fromage filant à la fois légère et très moelleuse.

La méthode express, pas à pas

Pour réussir cette quiche sans pâte facile, il suffit de sécher la garniture, monter un appareil bien lisse, assembler rapidement dans un moule huilé, puis surveiller une cuisson douce.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer l’oignon, le faire revenir dans un peu d’huile jusqu’à translucide. Ajouter les poivrons en lanières, les tiédir 2 minutes, puis égoutter le tout en pressant légèrement. Technique : Fouetter les œufs avec la farine jusqu’à obtenir une pâte sans grumeaux. Délayer avec lait et crème, assaisonner de sel, poivre, muscade et moutarde ; l’appareil reste assez épais. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C. Huiler un moule de 22 à 24 cm, répartir poivrons et oignon au fond, verser l’appareil, incorporer la moitié de la mozzarella, parsemer le reste dessus. Finition : Cuire 25 à 30 minutes, jusqu’à bords dorés et dessus légèrement gonflé. Sortir quand le centre est encore un peu tremblotant, laisser reposer 5 à 10 minutes avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Les œufs coagulent doucement et servent d’armature, pendant que l’amidon de la farine retient l’eau du lait, de la crème et des légumes. Si poivrons et mozzarella sont bien égouttés, la structure se fixe sans sécher, avec un centre encore fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques touches de chèvre frais ou de scamorza fumée avec la mozzarella, plus un voile de zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfourner avec une garniture ruisselante ; ce surplus d’eau détrempe aussitôt la quiche.

Comment servir, conserver et réchauffer sans sécher la quiche

Servie chaude, cette quiche sans pâte rapide aime la salade verte bien croquante, radis et concombre, relevés d’une vinaigrette citron-moutarde. Un petit bol de gaspacho ou de soupe froide renforce le contraste chaud-froid.

On la garde 2 à 3 jours au réfrigérateur, bien couverte. Pour retrouver le moelleux, compter 8 à 10 minutes au four à 160-170 °C, ou quelques minutes à la poêle couverte.