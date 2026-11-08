Ces cookies Oreo chocolat blanc ultra épais qu’on dévore encore tièdes cachent une méthode toute bête à tester vite
Envie de cookies Oreo chocolat blanc bien dodus, moelleux au centre et croustillants dehors ? Cette recette maison détaille le geste clé qui empêche la pâte de s’aplatir.
À peine sortis du four, ces cookies embaument le beurre et la vanille. Les bords sont dorés, le centre encore bombé, traversé d’éclats noirs d’Oreo et de pépites de chocolat blanc fondantes.
La pâte reste épaisse, généreuse, loin des galettes toutes plates qui sèchent sur la plaque. On vise ici de vrais cookies Oreo chocolat blanc façon coffee shop, qu’on croque encore tièdes, quand le cœur est presque coulant.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 130 g de beurre doux froid, 50 g de cassonade, 50 g de sucre, 1 œuf, 1 c. à café de vanille
- ✅ Secs : 180 g de farine T45 ou T55, 30 g de Maïzena, 3 g de bicarbonate, 2 g de levure chimique, 1 pincée de sel
- ✅ Garniture Oreo : 100 g de biscuits Oreo (environ 9), grossièrement concassés
- ✅ Garniture chocolat blanc : 100 g de pépites de chocolat blanc
Des Oreo concassés et des pépites de chocolat blanc dans une pâte bien épaisse : les cookies qu’on dévore encore tièdes
Dans ces cookies, tout est pensé pour limiter l’étalement. Le beurre arrive froid, coupé en dés, et est simplement mélangé aux sucres, sans le fouetter longtemps. La Maïzena remplace une partie de la farine et apporte ce côté tendre et presque « chewy ». Le duo cassonade et sucre blanc donne des bords légèrement caramélisés mais un cœur qui reste vraiment fondant.
Des Oreo concassés et des pépites de chocolat blanc dans une pâte bien épaisse : les cookies qu’on dévore encore tièdes
La pâte se travaille ensuite à la spatule, jamais au fouet, pour éviter de « muscler » le gluten. On s’arrête dès qu’elle se tient, encore un peu striée de traces de farine. Les Oreo sont alors concassés en gros éclats et mêlés aux pépites de chocolat blanc. Il suffit de façonner des boules bien dodues, d’environ 80 g, pour obtenir ces cookies généreux qu’on adore casser en deux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger rapidement le beurre froid en dés avec cassonade et sucre, puis ajouter œuf et vanille, juste homogénéiser.
- Technique : Incorporer farine, Maïzena, bicarbonate, levure et sel à la spatule ; arrêter dès que la pâte devient épaisse et compacte.
- Cuisson : Ajouter Oreo concassés et pépites de chocolat blanc, mélanger délicatement, former 8 boules de 80 g (ou 14 de 45–50 g) ; si besoin, refroidir 15–20 min.
- Finition : Cuire à 180 °C : 11–12 min pour les gros cookies (8–9 min pour les petits), laisser 5–10 min sur la plaque avant de servir tièdes.
Des Oreo concassés et des pépites de chocolat blanc dans une pâte bien épaisse : les cookies qu’on dévore encore tièdes
Ces cookies se savourent idéalement tièdes, avec un verre de lait, un chocolat chaud ou un café serré. Une fois refroidis, on les glisse dans une boîte hermétique ; quelques secondes au micro-ondes leur rendent tout leur moelleux.
En bref
- 🍪 Recette de cookies Oreo chocolat blanc maison, à la pâte épaisse et garnie d’éclats noirs et de pépites fondantes, pensée pour rester dodue.
- 🔥 Étapes simples pour mélanger beurre froid, sucres, ingrédients secs et garniture, avec un façonnage précis qui limite l’étalement au four.
- ✨ Un secret de cuisson et un temps de repos très court transforment ces biscuits en cookies façon coffee shop qu’on savoure encore tièdes.
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