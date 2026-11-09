Sirop maison : 3 ingrédients pour sublimer vos cocktails avec cette herbe du jardin, mais un faux pas les ruine
Vous avez un basilic qui s’ennuie sur le rebord de fenêtre et des cocktails un peu plats ? Ce sirop de basilic maison, prêt en 30 minutes, pourrait bien tout changer.
C’est une odeur qu’on associe d’abord à la tomate-mozza : celle du basilic fraîchement froissé. En version sirop, cette herbe du jardin se glisse dans un verre glacé, enrobe les bulles et apporte une fraîcheur légèrement poivrée. On comprend vite que le prochain cocktail ne goûtera plus pareil.
Bonne nouvelle, ce petit luxe maison ne demande ni matériel de bar, ni liste d’ingrédients à rallonge. Trois éléments seulement suffisent pour un sirop de basilic maison digne d’un bar à cocktails, prêt à aromatiser gin tonic, limonades et mocktails en moins d’une heure. Reste à choisir les bons produits et le bon geste.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 25 cl d’eau
- ✅ 250 g de sucre en poudre blanc
- ✅ 30 g de feuilles de basilic frais (environ 2 belles poignées)
- ✅ Optionnel : 1 à 2 c. à café de jus de citron frais
Les 3 ingrédients du sirop de basilic maison (et comment bien les choisir)
Pour ce sirop basilic 3 ingrédients, tout se joue sur la qualité du basilic et du sucre. On privilégie des feuilles de basilic frais, bien vertes, souples, sans taches, les plus aromatiques. Le sucre blanc met en avant le parfum végétal et garde une teinte claire ; un sucre blond apporte une note plus ronde. Avec le ratio 10 cl d’eau / 100 g de sucre / 12 g de basilic, on obtient environ 25 cl de sirop, soit 8 verres parfumés.
La méthode inratable : recette du sirop de basilic en 4 gestes
Techniquement, ce sirop d’herbes maison suit les mêmes étapes qu’un sirop simple, avec une exigence : ne pas surchauffer pour préserver couleur et parfums.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer brièvement les feuilles, bien les sécher, préparer une petite bouteille ou un bocal propre.
- Technique : Verser eau et sucre dans une casserole, chauffer à feu moyen en remuant jusqu’à dissolution complète.
- Cuisson : Porter aux premiers frémissements seulement, retirer aussitôt du feu, ajouter le basilic et l’immerger.
- Finition : Couvrir, laisser infuser 15 à 20 minutes, filtrer, ajouter éventuellement un peu de jus de citron, mettre en bouteille, refroidir puis réfrigérer jusqu’à 2 semaines.
Comment doser le sirop de basilic dans vos cocktails et mocktails
Pour doser ce sirop de basilic pour cocktails, compter 2 cl par verre, avec bulles, agrumes et beaucoup de glace.
En bref
- 🍃 Un sirop de basilic maison express, prêt en 30 à 40 minutes, avec seulement trois ingrédients et une simple casserole sur le feu.
- 🥄 Une méthode en quatre gestes clés pour réussir un sirop basilic 3 ingrédients bien parfumé, sans sucre caramélisé ni feuilles noircies.
- 🍸 Des idées de dosages pour cocktails, limonades et variantes d’autres herbes, avec en bonus les erreurs fréquentes à éviter pour garder un goût net.
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