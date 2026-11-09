Sirop maison : 3 ingrédients pour sublimer vos cocktails avec cette herbe du jardin, mais un faux pas les ruine

Vous avez un basilic qui s’ennuie sur le rebord de fenêtre et des cocktails un peu plats ? Ce sirop de basilic maison, prêt en 30 minutes, pourrait bien tout changer.

C’est une odeur qu’on associe d’abord à la tomate-mozza : celle du basilic fraîchement froissé. En version sirop, cette herbe du jardin se glisse dans un verre glacé, enrobe les bulles et apporte une fraîcheur légèrement poivrée. On comprend vite que le prochain cocktail ne goûtera plus pareil.

Bonne nouvelle, ce petit luxe maison ne demande ni matériel de bar, ni liste d’ingrédients à rallonge. Trois éléments seulement suffisent pour un sirop de basilic maison digne d’un bar à cocktails, prêt à aromatiser gin tonic, limonades et mocktails en moins d’une heure. Reste à choisir les bons produits et le bon geste.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 25 cl d’eau

✅ 250 g de sucre en poudre blanc

✅ 30 g de feuilles de basilic frais (environ 2 belles poignées)

✅ Optionnel : 1 à 2 c. à café de jus de citron frais

Les 3 ingrédients du sirop de basilic maison (et comment bien les choisir)

Pour ce sirop basilic 3 ingrédients, tout se joue sur la qualité du basilic et du sucre. On privilégie des feuilles de basilic frais, bien vertes, souples, sans taches, les plus aromatiques. Le sucre blanc met en avant le parfum végétal et garde une teinte claire ; un sucre blond apporte une note plus ronde. Avec le ratio 10 cl d’eau / 100 g de sucre / 12 g de basilic, on obtient environ 25 cl de sirop, soit 8 verres parfumés.

La méthode inratable : recette du sirop de basilic en 4 gestes

Techniquement, ce sirop d’herbes maison suit les mêmes étapes qu’un sirop simple, avec une exigence : ne pas surchauffer pour préserver couleur et parfums.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer brièvement les feuilles, bien les sécher, préparer une petite bouteille ou un bocal propre. Technique : Verser eau et sucre dans une casserole, chauffer à feu moyen en remuant jusqu’à dissolution complète. Cuisson : Porter aux premiers frémissements seulement, retirer aussitôt du feu, ajouter le basilic et l’immerger. Finition : Couvrir, laisser infuser 15 à 20 minutes, filtrer, ajouter éventuellement un peu de jus de citron, mettre en bouteille, refroidir puis réfrigérer jusqu’à 2 semaines.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30–40 min 🔍 Le secret de l’expert Le ratio 1:1 eau-sucre donne un sirop assez concentré pour se conserver, sans saturer la dissolution. L’infusion hors du feu évite de cuire le basilic et garde ses notes fraîches et poivrées. ✨ Le twist gourmand : Variante basilic–citron vert : ajouter quelques zestes pendant l’infusion, puis une micro-pincée de fleur de sel dans le sirop chaud pour booster les arômes en cocktail. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir le basilic ou le laisser tremper des heures en l’écrasant : on obtient un sirop kaki, au goût d’herbe amère, bien loin du parfum net recherché.

Comment doser le sirop de basilic dans vos cocktails et mocktails

Pour doser ce sirop de basilic pour cocktails, compter 2 cl par verre, avec bulles, agrumes et beaucoup de glace.