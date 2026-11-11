Deux voisins avaient le même recoin détrempé : un seul a misé sur le lis des Cafres pour avoir des fleurs jusqu'en décembre

À l’heure où les massifs s’éteignent, l’Hesperantha coccinea se met à fleurir dans les coins humides du jardin. Comment cette vivace discrète transforme un bas de terrain en scène lumineuse ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Hesperantha coccinea (syn. Schizostylis coccinea) 🌸 Nom courant Lis des Cafres 📏 Dimensions 40 à 80 cm de haut x 30 à 45 cm de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, emplacement lumineux et abrité du vent ❄️ Rusticité Jusqu’à -8 à -10 °C avec paillage protecteur 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant selon le climat

Quand les premières fraîcheurs tombent et que les massifs s’affaissent, beaucoup de jardins prennent des allures de paysage en noir et blanc. Les fleurs d’été ont grillé, les dahlias ont été couchés par la pluie, les potées se sont déjà vidées. Dans un coin un peu trop humide, on finit souvent par ne rien planter… faute de mieux.

Et si ce recoin maussade devenait, au contraire, la scène la plus lumineuse du jardin ? Une vivace sud-africaine, encore confidentielle en France, a pris le parti de fleurir quand presque tout le reste dort. L’Hesperantha coccinea, aussi appelée lis des Cafres ou Schizostylis coccinea, allume ses étoiles rouges de septembre à décembre ; de quoi intriguer tous les visiteurs.

Une étoile d’automne pour les coins humides du jardin

Originaire des zones marécageuses d’Afrique du Sud, cette vivace rhizomateuse de la famille des Iridacées ressemble à un petit glaïeul qui se serait affiné. Ses tiges fines atteignent 40 à 80 cm, couvertes de fleurs étoilées rouges, roses ou blanches. Sa particularité ? Sa floraison d’automne a commencé justement quand la plupart des vivaces sont déjà entrées en dormance.

Plantée en bord de bassin, dans un bas de jardin toujours un peu détrempé ou même dans un grand bac posé sur une soucoupe pleine d’eau, l’Hesperantha coccinea apporte une verticalité légère et très graphique. Ses épis se succèdent jusqu’aux premières gelées et ont souvent prolongé l’impression d’été sur les terrasses et devant les fenêtres exposées au sud.

Où installer l’Hesperantha coccinea pour la voir s’épanouir

Loin d’être capricieuse, cette plante a simplement besoin d’un sol riche, argilo-humifère, qui reste frais à humide tout l’été sans se transformer en bourbier l’hiver. Soleil doux ou mi-ombre lumineuse, à l’abri du vent, lui conviennent. Nous avons tous déjà planté une vivace d’ombre en plein cagnard : ici, l’inverse est vrai, sans lumière elle boude et fleurit peu.

Pour repérer le bon emplacement, il suffit d’observer là où l’eau s’est longtemps attardée après la dernière averse. Pied de gouttière drainé, fossé, creux de pelouse… ces zones parfois boudées ont accueilli à merveille le lis des Cafres. D’ailleurs, en climat chaud, on l’a souvent installé à mi-ombre l’après-midi pour garder la fraîcheur indispensable à sa future floraison.

Planter, chouchouter et multiplier cette vivace rare

La mise en place se fait de préférence au printemps, de mars à mai, quand le sol s’est réchauffé. Enterrés à seulement 5 à 8 cm de profondeur, les rhizomes forment vite des touffes denses si on les espace de 20 à 30 cm. Un arrosage régulier en été a assuré la préparation des boutons ; sans cette réserve d’eau, la floraison d’automne reste décevante.

Tous les trois ou quatre ans, diviser la touffe a permis de la rajeunir et d’obtenir gratuitement de nouveaux éclats à planter ailleurs. Un paillage généreux de feuilles mortes protège les souches quand le thermomètre descend vers −8 à −10 °C. Petit bonus : ses tiges se coupent facilement pour composer des bouquets flamboyants, souvent les derniers de la maison avant l’hiver profond.