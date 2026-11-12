Passer 65 ans sans infarctus, cancer lourd ni diabète : ces 6 habitudes communes que beaucoup oublient avant 60 ans

Arriver à 65 ans en ayant gardé son énergie, sans infarctus, cancer lourd ni diabète à gérer au quotidien, ce n’est pas qu’une question de chance. Quand on écoute les personnes qui ont passé ce cap en relative bonne santé, un même refrain revient : ces habitudes des personnes qui restent en bonne santé après 65 ans ont été prises très tôt au sérieux, puis conservées coûte que coûte.

La génétique compte, mais beaucoup moins qu’on ne l’imagine : des estimations attribuent environ 25 % des différences de longévité à nos gènes, le reste à notre environnement et à nos comportements. Derrière les récits de ces seniors en forme, on retrouve surtout un petit noyau de décisions récurrentes, appliquées avec constance, qui change la donne au moment de souffler ses 65 bougies.

Corps en tête : bien manger, bouger, limiter les toxiques

La première chose qu’elles racontent, c’est leur assiette. Elles ont fini par adopter une alimentation qu’elles apprécient vraiment tout en restant majoritairement riche en végétaux : légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, huile d’olive, un peu de poisson ou de protéines végétales. Pas de régime miracle, plutôt des essais, des ajustements, jusqu’à trouver un équilibre qu’elles pouvaient garder sur des décennies.

À côté de ça, ces personnes ont fait du mouvement un rendez-vous non négociable : marche rapide, jardinage, balades quotidiennes. Beaucoup visent au moins 7 000 pas par jour. Elles ont aussi été très strictes avec le tabac : arrêter de fumer peut ajouter près de dix ans de vie. L’alcool reste parfois présent, mais en petite quantité et pas tous les jours.

Sérénité au quotidien : sommeil respecté et stress apprivoisé

Passé 60 ans, beaucoup de ces seniors en bonne santé évoquent leur rapport au sommeil. Ils se sont imposé des nuits suffisamment longues, autour de sept à huit heures, à horaires assez réguliers. Un manque chronique de sommeil augmente le risque de maladies cardiovasculaires ou métaboliques ; ils protègent donc ce temps comme un rendez-vous avec eux-mêmes.

Autre point qu’ils citent volontiers : ils ont appris à vider régulièrement leur réservoir de stress au lieu de tout encaisser. Cela passe par l’écriture dans un journal, des coups de fil à une amie, la marche ou la méditation. L’idée est simple : empêcher le stress chronique de s’installer et de miner peu à peu le corps.

Relations et sens du but : le carburant discret après 65 ans

Dans leurs confidences revient la qualité de l’entourage. Ces personnes ont gardé des liens solides, familiaux ou amicaux, et mis de la distance avec les relations toxiques qui génèrent tension et anxiété. Elles décrivent ces liens sécurisants comme un bouclier contre la déprime et l’isolement.

Pour nombre d’entre eux, il y a aussi un cap à garder : petits-enfants, engagement associatif, passion créative ou voyages à préparer. Ce sentiment d’utilité va de pair avec une espérance de vie en bonne santé qui progresse ; d’après la DREES, les Français ont gagné près de deux années sans incapacité après 65 ans depuis 2008.