Stress « tueur » ou booster caché : ces 5 questions révèlent si vous êtes en danger sans le savoir

Décembre s’installe, les journées raccourcissent et, entre cadeaux à trouver, dossiers à boucler et repas à organiser, une tension sourde s’invite souvent sans prévenir. Parfois, ce stress réveille, donne le coup d’accélérateur qui manquait. D’autres soirs, il fige, coupe le souffle, vole le sommeil. Dans ce brouhaha intérieur, difficile de savoir si l’on tient là un allié discret ou un vrai saboteur.

Les psychologues distinguent souvent un bon stress, stimulant, et un mauvais stress, qui use en profondeur. Sur le papier, la frontière semble claire ; dans la vraie vie, elle l’est beaucoup moins. Une chose est sûre : comprendre ce qui se joue dans le corps, dans la tête et même dans le cerveau aide vraiment à repérer de quel côté penche la balance.

Bon stress, mauvais stress : ce qui se passe vraiment

Le stress reste d’abord une réaction normale d’adaptation. Face à un défi, l’organisme active l’axe hypothalamo–hypophyso–surrénalien, libère cortisol et adrénaline, accélère le cœur pour vous préparer à agir. Quand cette poussée reste ponctuelle, on parle volontiers de stress aigu

Le problème commence quand la pression ne retombe plus. Le système reste en alerte, jour après jour : c’est le stress chronique

Signes pour savoir si votre stress vous booste ou vous épuise

Un stress booster se repère souvent à sa temporalité et à votre ressenti global. Il surgit avant ou pendant un défi précis : présentation importante, trajet sous la neige, grande réunion de famille. Vous sentez le cœur qui bat plus vite, l’attention qui se resserre, l’envie de vous mettre en action. Une fois le moment passé, la pression retombe, le corps se détend, la fatigue est présente mais plutôt agréable, comme après un effort sportif bien dosé.

Le stress tueur

S’écouter vraiment : la règle d’or validée par le cerveau

La meilleure boussole reste une série de questions simples, à vous poser régulièrement. L’idée est de faire, pour soi, ce que l’on ferait pour un menu de fête : ajuster en fonction de la réalité, pas de ce que l’on croit devoir supporter.

Depuis combien de temps ressentez-vous cette tension quasi en continu ?

Votre sommeil est-il globalement réparateur ou perturbé plusieurs nuits par semaine ?

Avez-vous encore des moments où vous vous sentez vraiment détendu(e) dans la journée ?

Ce stress vous donne-t-il envie d’agir ou plutôt envie de fuir et de tout éviter ?

Votre corps envoie-t-il des signaux répétés (douleurs, maux de tête, troubles digestifs) sans autre explication médicale ?

Si la pression est liée à un défi identifié, qu’elle retombe en quelques heures et vous laisse un sentiment de compétence, vous êtes plutôt du côté du stress booster. Si elle déborde sur le sommeil, l’humeur, les relations et dure depuis des jours, elle glisse vers le mauvais stress. Les neurosciences confirment que cette auto-évaluation n’est pas anodine : lorsqu’on réfléchit à sa manière de gérer le stress, des régions de contrôle comme le cortex préfrontal dorsolatéral s’activent. Dans l’étude néerlandaise, le cortex préfrontal médian s’allumait dès que les participants imaginaient les changements souhaités pour leur vie, signe que se poser ces questions ouvre déjà la porte à d’autres choix et à une meilleure protection face au burn-out.