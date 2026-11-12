Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : pour protéger un olivier en pot du gel en novembre, tout se joue sous le bac

Aux premières gelées, les plantes en pot sur balcon ou terrasse sont les premières victimes, bien avant les massifs. Trois gestes économiques peuvent pourtant changer leur hiver.

Au matin des premières grosses gelées, les balcons racontent tous la même histoire : laurier-rose qui pend, olivier en pot noirci, hortensias ratatinés. En une nuit, des semaines de soins ont semblé s’envoler, alors que le thermomètre n’a flirté qu’avec quelques degrés sous zéro.

En réalité, ce sont surtout les racines, coincées dans un contenant mince et exposé au vent, qui ont souffert. La bonne nouvelle, c’est que pour protéger les plantes en pot du gel, nul besoin de serre ni de gros budget : trois protections très simples, à base de cales, de tissu et d’un mur bien choisi, suffisent à traverser l’hiver.

Surélever les pots : couper le froid qui remonte du sol

Sur une terrasse en pierre ou en béton, le froid ne vient pas seulement de l’air ; il remonte aussi par dessous. Quand le pot est posé directement au sol, un véritable “pont” se crée entre sol glacé, eau stagnante dans la soucoupe et motte : les racines gèlent avant même que le feuillage ne bronche.

Surélever le pot de quelques centimètres casse ce pont thermique et améliore le drainage. Cales en bois de récup, briques, pavés ou petits pieds en terre cuite font parfaitement l’affaire, à condition de rester stables et de ne pas boucher le trou de drainage. Ce geste change tout pour les lauriers-roses, oliviers ou petits agrumes en bac, à la fois frileux et sensibles à l’excès d’humidité.

Envelopper le contenant : la doudoune économique des racines

Nous avons tous déjà cru bien faire en emmitouflant un pot dans un sac plastique… et retrouvé au printemps une plante pourrie. L’idée n’est pas d’étouffer, mais d’isoler. Un voile d’hivernage de 30 g/m² ou une toile de jute créent une petite couche d’air qui amortit les écarts de température, tout en laissant respirer racines et substrat.

Côté budget, on pense récup’ : vieux sac de jute, plaid en laine fatigué, carton ondulé entouré de jute… Il suffit d’enrouler le matériau autour du pot, en remontant légèrement sur la base du feuillage si possible, puis de serrer avec de la ficelle. Surtout, laisser le haut bien ouvert et ne jamais enfermer le tout dans un plastique hermétique, sous peine de moisissures et de racines asphyxiées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Budget par pot 0 à 10 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que cette combinaison s’attaque aux trois chemins du froid : le sol, les parois du pot et le vent. Surélever isole du sol glacé, l’enveloppe limite les chocs thermiques autour des racines, et le regroupement contre un mur doux crée un microclimat gratuit. 💡 Le petit plus : glisser un morceau de carton ou de polystyrène sous un groupe de pots déjà surélevés lorsque la terrasse reste gelée plusieurs jours d’affilée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les soucoupes pleines d’eau sous des pots enveloppés dans un plastique hermétique, au risque de transformer la motte en bloc de glace ou en bouillie de racines.

Regrouper les pots contre un mur abrité et changer quelques habitudes

Un mur exposé plein sud agit comme un radiateur naturel : il emmagasine la chaleur le jour et la restitue la nuit. En regroupant les pots contre cette façade, sous un débord de toit ou un balcon, on coupe le vent et on crée un coin doux. Les sujets les plus fragiles (agrumes, camélia, hortensia en pot) se placent au centre, entourés de plantes plus rustiques comme un buis.

Pour que ces protections économiques restent efficaces tout l’hiver, quelques réflexes valent de l’or :

réduire fortement l’arrosage, en laissant la surface sécher entre deux apports ;

vider systématiquement les soucoupes avant les nuits annoncées froides ;

rajouter une épaisseur de voile et rapprocher encore les pots du mur lors des vagues de gel plus intenses.