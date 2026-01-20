Plantes en pot : ce phénomène hivernal les tue plus que le gel, et ce geste tout bête peut les sauver

Au petit matin, le thermomètre affiche des températures négatives sur la terrasse et l’instinct du jardinier se braque aussitôt sur le gel. On imagine la sève figée, la terre dure comme du béton, les racines de ses belles plantes en pot saisies par le froid. Logique… mais ce n’est pas là que le pire se joue.

Quelques heures plus tard, quand le soleil hivernal grimpe lentement dans le ciel, beaucoup de dégâts commencent pourtant à apparaître. Feuillages qui brunissent, écorces fendillées, arbustes qui semblent avoir brûlé en plein mois de janvier. La nuit glaciale a servi de mise en place ; le véritable coup de massue arrive avec le redoux.

Pourquoi les plantes en pot craignent surtout le redoux

En pleine terre, le sol agit comme une couette épaisse qui amortit les variations de température. Dans un pot, au contraire, le volume de substrat est réduit et les racines de vos plantes en pot se retrouvent en prise directe avec l’air froid. Tant que ce froid reste stable, la plante, en dormance, encaisse plutôt bien.

Le scénario change en début d’après-midi, vers 13 h ou 14 h, quand un rayon bas mais puissant frappe le pot gelé. La face exposée chauffe vite, les tissus dégèlent à toute allure alors que le cœur de la motte reste dur. Les parois cellulaires, fragilisées par la glace, se déchirent. L’écorce se fissure, le feuillage grille par plaques.

Soleil, vent et sécheresse physiologique : le trio perdant

Comme si ce choc thermique ne suffisait pas, le vent hivernal vient souvent en rajouter une couche. Froid et sec, il balaie la terrasse, fait frissonner les feuilles et relance la transpiration. Les petits pores du feuillage s’ouvrent, l’eau s’échappe, la plante se comporte presque comme en journée d’été. Sauf que ses racines restent piégées dans une motte encore glacée.

C’est là que survient la sécheresse physiologique : en plein hiver, l’arbuste meurt en réalité de soif. Il transpire, mais ne peut pas boire. Les lauriers, rhododendrons, camélias, buis et autres arbustes à feuillage persistant sont en première ligne. Parce qu’ils gardent leurs feuilles, le moindre rayon de soleil les pousse à redémarrer, au pire moment.

La solution simple : mettre vos pots à l’ombre tout l’hiver

Le réflexe à adopter est donc presque à l’opposé de ce que l’on croit bon pour une plante : il faut la priver de soleil direct. En hiver, placer vos plantes en pot à l’ombre, contre un mur orienté au nord ou à l’est et à l’abri des vents dominants, limite les à-coups. Regrouper les contenants crée en plus un petit microclimat protecteur.

Ce coin d’ombre devient leur quartier d’hiver, à garder jusqu’à la fin des fortes gelées. Un dernier point compte : surveiller l’humidité. Un pot abrité de la pluie peut sécher en silence ; un arrosage léger, seulement lors d’un redoux et jamais sur une motte gelée, suffit à maintenir la vie. Reste à trouver ce fameux refuge discret sur votre balcon ou dans le jardin.