Olivier noirci après le gel : ce signe trompeur que tout le monde prend pour un arbre mort (et la vraie marche à suivre)

Un matin après une nuit glaciale, les feuilles de votre olivier se retrouvent molles, brun noir, parfois les petites branches ont carrément noirci. L’arbre qui évoquait les vacances d’été semble d’un coup fichu, surtout si vous vivez loin de la Méditerranée. Beaucoup de jardiniers pensent alors qu’il est mort et s’empressent de le tailler à blanc.

L’olivier reste pourtant un arbre robuste, capable de supporter ponctuellement entre -5 °C et -10 °C, voire autour de -12 à -15 °C pour un sujet adulte bien enraciné en sol sec. Quand le gel dure, que le sol est gorgé d’eau ou que la chute de température est brutale, les tissus gèlent, noircissent et la panique commence. Avant de sortir le sécateur, quelques repères évitent d’aggraver les dégâts.

Pourquoi votre olivier noircit après le gel

Originaire de climats doux et ensoleillés, l’olivier tolère mieux le froid sec qu’un froid humide accompagné de vent. Dans ses tissus, l’eau gèle, fait éclater les cellules et bloque la circulation de sève ; les parties les plus tendres, comme les jeunes pousses, cèdent en premier. Un jeune plant, un olivier en pot ou une variété peu rustique comme l’olivier de Nice commence souvent à souffrir dès les premières gelées fortes.

Quand les dégâts restent superficiels, les feuilles deviennent brun foncé, se recroquevillent puis tombent, tandis que l’écorce reste intacte. Si les extrémités des rameaux noircissent et deviennent cassantes, le bois a été touché plus profondément. Autre cas possible : un feutrage noir, un peu collant, recouvre les feuilles sans qu’elles sèchent vraiment, signe plutôt d’une fumagine liée aux cochenilles et à l’humidité qu’à un coup de froid direct.

Comment vérifier si l’olivier est vraiment gelé

Juste après l’épisode de gel, l’ampleur réelle des dégâts reste difficile à lire. Les spécialistes recommandent d’attendre le retour durable de la douceur, souvent la fin du printemps, pour juger l’état de l’arbre. Pendant cette période, gardez le voile d’hivernage en place si un nouveau froid est annoncé et limitez les arrosages sur sol déjà humide.

Plusieurs signes aident à faire le point après l’hiver :

feuilles brunies ou desséchées, typiques d’une brûlure de gel ;

écorce fendillée sur le tronc, porte d’entrée pour les maladies ;

absence totale de nouvelles pousses au printemps sur certaines branches.

Vers mai-juin, grattez légèrement l’écorce avec l’ongle : si la couche juste en dessous apparaît verte et humide, le bois vit encore. Si elle est brune et sèche, la portion concernée est morte et devra être supprimée.

Que faire pour sauver un olivier qui a noirci

Tant que les fortes gelées restent possibles, mieux vaut ne pas tailler. Protégez l’arbre avec un voile enveloppant bien le feuillage, isolez le tronc avec du jute ou du carton, paillez au pied sur 5 à 10 cm et, pour un sujet en pot, surélevez le contenant et placez-le contre un mur exposé au sud. Les tailles se programment ensuite au printemps ou en été, pas en automne.

Dès que la reprise de végétation se confirme, coupez les rameaux noircis en revenant sur du bois bien clair et sain, en général 15 à 20 cm avant le tronc pour les grosses branches, avec un outil bien désinfecté. Un apport d’engrais pauvre en azote mais riche en potassium, associé à un sol bien drainé et à un paillage régulier, aide l’arbre à se refaire une santé. Dans les régions froides, le choix de variétés plus rustiques comme Aglandau, Lucques ou Verdale limite les risques lors des prochains hivers.